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В Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени

17.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Спрос на квартиры в Минске продолжает падать: по сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи на «вторичке» уменьшилось на 13%.

В то же время число желающих продать квартиру в октябре возросло: количество объявлений в базе Realt.byза месяц выросло сразу на 12%. И судя по еженедельной динамике, это далеко не предел.

По сравнению с октябрем 2019 года текущий уровень спроса ниже в 1.5 раза, текущий уровень предложения, напротив, — в 1.5 раза выше.

В настоящее время на 1 проданную квартиру приходится 15 выставленных на продажу. Это показатель типичного «рынка покупателя», что дает все основания полагать, что продавцы продолжат снижать цены.

В Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени

Наиболее существенным снижение спроса было у 3-комнатных квартир, продажи которых за месяц упали на 16%. Количество сделок с 1- и 2-комнатными квартирами уменьшилось на 13% и 14% соответственно.

Только 11% всех купленных квартир были квартирами в готовых новостройках (дому не больше года).

Чаще всего сделки совершали во Фрунзенском и Первомайском районах. Реже обычного приобретали квартиры в Московском районе. Доля Октябрьского района в общем спросе, напротив, за месяц подросла.

В октябре наиболее популярными у покупателей были квартиры в типовых панельных домах, современный каркас покупали реже, чем обычно.

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц подросла  на 1.1%, и составила 1306$/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1389 $/м2 (-1.4% за месяц) — $ 51 000;

2-комнатные квартиры: 1261 $/м2 (+2.8%) — $ 60 000;

3-комнатные квартиры: 1200 $/м2 (+2.4%) — $ 79 000;

4-комнатные квартиры: 1110 $/м2 (-9.3%) — $ 83 240.

В Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени

Цены в объявлениях о продаже квартир, напротив, в октябре показали снижение на 1.4%. Сильнее всего квадратный метр подешевел у 1-комнатных (-2% за месяц) и 4-комнатных квартир (-1.9%).

Темпы снижения цен у дешевого жилья в октябре были выше, чем у дорогого. Причем по сравнению с сентябрем, когда впервые наблюдалась подобная ситуация, этот разрыв увеличился.


В Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени

В большинстве микрорайонов цены на квартиры снизились. Небольшой рост наблюдался в традиционно самых дорогих из них.


В Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени

В столицах соседних государств за исключением Киева, цены на квартиры в долларовом эквиваленте также снизились. Заметнее всего — в Варшаве (-1.9% за месяц) и в Москве (-0.9%).

В Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени

 
Теги: Минск
 
 
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На фоне неопределенности и отсутствия кредитной поддержки число заинтересованных в покупке квартиры продолжает снижаться.
 
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