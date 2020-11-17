В Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени

Спрос на квартиры в Минске продолжает падать: по сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи на «вторичке» уменьшилось на 13%.

В то же время число желающих продать квартиру в октябре возросло: количество объявлений в базе Realt.byза месяц выросло сразу на 12%. И судя по еженедельной динамике , это далеко не предел.

По сравнению с октябрем 2019 года текущий уровень спроса ниже в 1.5 раза, текущий уровень предложения, напротив, — в 1.5 раза выше.

В настоящее время на 1 проданную квартиру приходится 15 выставленных на продажу. Это показатель типичного «рынка покупателя», что дает все основания полагать, что продавцы продолжат снижать цены.