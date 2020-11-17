Что происходит в Беларуси 17 ноября

Источник материала: Tut.by

С утра Александр Лукашенко собрал совещание по внешней политике. В судах продолжают рассматривать дела людей, которых в воскресенье и понедельник задержали на демонстрациях. Протестные активности не угасают во дворах и на предприятиях. Эти и другие события в нашем традиционном онлайне.