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Что происходит в Беларуси 17 ноября
17.11.2020 11:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С утра Александр Лукашенко собрал совещание по внешней политике. В судах продолжают рассматривать дела людей, которых в воскресенье и понедельник задержали на демонстрациях. Протестные активности не угасают во дворах и на предприятиях. Эти и другие события в нашем традиционном онлайне.
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С утра Александр Лукашенко собрал совещание по внешней политике. В судах продолжают рассматривать дела людей, которых в воскресенье и понедельник задержали на...
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