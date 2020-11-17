«Какую страну он создал, если хочет из нее уехать?» Почему Лукашенко заговорил об эмиграции в Россию

Источник материала: Tut.by

К привычной риторике о том, что за власть «синими руками» Александр Лукашенко не держится, добавилась отсылка к возможной эмиграции. В недавнем интервью он говорил, что «бежать» никуда не собирается, хотя мог бы уехать «в ту же Россию». Значит ли это, что Лукашенко обдумывал вариант переезда в Россию, или это продолжение давних намеков на то, что будет со страной без первого президента?



Фото: пресс-служба президента

В четырехчасовом интервью для журналистов из Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана и России Александр Лукашенко снова повторил, что не будет держаться за власть. «Я уеду — и все. Но вопрос не во мне, а вот в них. Ну, вы же понимаете, что с ними будет. Их порвут на части». Спустя некоторое время он говорит, что кроме белорусов у него ничего нет: «Я лучшие свои годы положил на эту страну. Поэтому я за нее уцепился и держу, потому что понимаю, что с ней может быть. И вы знаете, что с ней будет». Впрочем, это привычные акценты в рамках одного выступления первого президента. Но был в этот раз и новый посыл — про эмиграцию.

— Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной, тихой обстановке я сел и уехал. Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать, я, слава Богу, еще здоровый мужик, — заявил Александр Лукашенко.

В этом можно было бы усмотреть традиционное заискивание с аудиторией в стиле «что будет с вами без меня», если бы не одно «но» — пугать свою аудиторию протестующими, новым президентом, Западом или тем, что Беларуси без Лукашенко не будет, можно и без упоминания переезда в соседнюю страну. Политологи выдвигают несколько версий появления новой риторики.

«Наелся властью» и «уеду» — это старые песни о главном. Но пути отступления продумываются

Фраза про возможный «спокойный отъезд в Россию» может быть частью игры по подвешиванию виртуальной морковки, когда делается ряд заявлений в духе «я вот-вот уйду, покину пост» с тем, чтобы дезориентировать протестующих, считает директор исследовательского Центра EAST, политолог Андрей Елисеев.

— Кто-то из доверчивых людей может подумать, что раз правитель собирается сам скоро добровольно уходить, уезжать, то и незачем рисковать, высказывая свое мнение или проявляя недовольство на улице или в рабочем коллективе. То есть тем самым рисуется дополнительный повод для самоутешения в духе «все само собой положительно разрешится». Но если посмотреть на продолжение фразы, то это похоже на рисование благородного и самодостаточного образа. Мол, я без проблем могу найти себе другое занятие хоть даже в другой стране, но вынужден заботиться о потомках, которые могут пострадать, если я отдам власть, — поясняет эксперт.

В контексте интервью эти слова в основном были направлены на то, чтобы сказать, как обычно, что «я наелся властью», «мне она не нужна» и «я готов все оставить», но тогда все рухнет, рассуждает директор Института политических исследований «Палітычная сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич.

— Надо отметить одну деталь: раньше такие слова не сопровождались отсылками к эмиграции. А тут разговор идет уже о том, что в стране, наверное, у него какой-то перспективы нет или она очень туманная. В таких рассуждениях он говорит о том, что спокойно ему жить можно, только если он куда-нибудь уедет. Это новая формулировка, которая появляется как результат текущего политического кризиса, когда стало очевидно, что значительная часть населения враждебно настроена к Александру Лукашенко.

Эксперты видят в прозвучавших словах свидетельство того, что сценарий эмиграции рассматривается, и, скорее всего, как один из неблагоприятных сценариев развития ситуации в Беларуси.

— В последние три или в широком контексте даже шесть месяцев были сложные моменты для властей. Думаю, этот вопрос витает как запасной, крайний вариант. В какой-то степени такие сценарии прорабатывались. Возможно, даже в консультациях с Москвой на разных этапах, — отмечает директор «Палітычнай сферы».

Он подчеркивает, что обдумывание разных вариантов не отменяет очевидного интереса Александра Лукашенко в продвижении своего сценария — полного подавления волнений. Но у него есть понимание того, что с точки зрения политической стабильности, судебного преследования жить в Беларуси после потери власти будет рискованно, по крайней мере, если исходить из общественных настроений современного момента.

На пенсию — в Россию. А как же патриотизм и оставленное наследие?

Учитывая напряженность в обществе и сужающийся круг сторонников, у Александра Лукашенко все меньше возможностей «заискивать» с аудиторией. Стоит вспомнить его визит на Минский завод колесных тягачей.

Скорее это звучит как то, что он действительно рассматривает пути отступления, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина. Из всех направлений Россия — самый близкий ему вариант. Это единственный политический союзник и основной политический контакт Лукашенко.

— Думаю, это интересный сигнал от Лукашенко о том, что он рассматривает варианты дальнейшего развития событий. Основополагающий вариант, на который он рассчитывает, — это удержаться у власти, подавив все репрессиями, что у него не выходит последние три месяца. С другой стороны, он понимает, что стоит рассматривать и другие варианты, — говорит политолог. — Плюс это интересно с позиции того, что сейчас инициируется по Московскому механизму ОБСЕ. Это призывы к применению принципа универсальной юрисдикции, которые могут быть инициированы в странах ЕС. Лукашенко и его ближайший круг могут быть привлечены к уголовной ответственности, если они окажутся в этих странах. У него есть понимание, что Россия, скорее всего, не выдаст своего долгосрочного союзника.

В то же время некоторые страны Персидского залива типа Катара выглядят не менее, если не более реальными претендентами за звание запасного аэродрома, чем Россия, замечает Андрей Елисеев.

— Показательно, когда глава государства по истечении своих полномочий публично заявляет, что он свое будущее в этой стране не видит, а видит его в эмиграции. Возникают вопросы по поводу патриотичности, наследия, которое он оставил после долгих лет правления. Какую страну он создал, если хочет из этой страны уехать? — задается вопросом Катерина Шматина.

Это логичное продолжение истории с Николаем Лукашенко, который забрал документы из Лицея БГУ. «Это тоже вопрос доверия и того, насколько эти люди чувствуют себя в безопасности в своей же стране», — подчеркивает политолог.