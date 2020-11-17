Лукашенко обвинил Литву и Польшу в неуважении

Источник материала: Tut.by

Александра Лукашенко интересует, какой ответ даст Беларусь на санкции и какие дальнейшие планы в отношении Польши и Прибалтики. Эти вопросы он задал 17 ноября на совещании по вопросам внешней политики, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

— Однако самое важное для нас сейчас — это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами, — заявил Лукашенко.

— Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу — с теми, кто нас уважает, кто считается с нами, нашими интересами), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях, — сказал он.

Лукашенко пояснил, что речь идет о некоторых западных государствах, с которыми Беларусь в последние годы поступательно и настойчиво выстраивала взаимовыгодные контакты, и особенно о ближайших соседях — Польше и Литве.

— К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого, — отметил он.

Лукашенко также напомнил, что против Беларуси снова введены санкции (не против Беларуси, а в отношении самого Александра Лукашенко и ряда чиновников — прим. TUT.BY). В связи с этим он поинтересовался, какие шаги предприняла в ответ белорусская сторона и какие дальнейшие планы в отношении Польши и Прибалтики: «Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защитить мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств».