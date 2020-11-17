ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обвинил Литву и Польшу в неуважении

17.11.2020 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александра Лукашенко интересует, какой ответ даст Беларусь на санкции и какие дальнейшие планы в отношении Польши и Прибалтики. Эти вопросы он задал 17 ноября на совещании по вопросам внешней политики, сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

— Однако самое важное для нас сейчас — это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами, — заявил Лукашенко.

— Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу — с теми, кто нас уважает, кто считается с нами, нашими интересами), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях, — сказал он.

Лукашенко пояснил, что речь идет о некоторых западных государствах, с которыми Беларусь в последние годы поступательно и настойчиво выстраивала взаимовыгодные контакты, и особенно о ближайших соседях — Польше и Литве.

— К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого, — отметил он.

Лукашенко также напомнил, что против Беларуси снова введены санкции (не против Беларуси, а в отношении самого Александра Лукашенко и ряда чиновников — прим. TUT.BY). В связи с этим он поинтересовался, какие шаги предприняла в ответ белорусская сторона и какие дальнейшие планы в отношении Польши и Прибалтики: «Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защитить мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого, - отметил Лукашенко.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Что происходит в Беларуси 17 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика