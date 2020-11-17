Две АЭС в Беларуси покроют 100% электропотребления республики - Рапота

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя - Sputnik. Новая АЭС поможет покрыть почти 100% электропотребления Беларуси, заявил государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота.

"Замахнулись даже на то - а не построить ли нам вторую АЭС. Еще с первой не разобрались, уже начали говорить о второй - это тоже хорошо, потому что АЭС покроет 40% нынешнего электропотребления Белоруссии. Две такие АЭС - это почти 100% электропотребления Республики Беларусь со всеми вытекающими последствиями", - сообщил Рапота.

Ввод двух атомных электростанций обеспечат независимость республики от внешних поставщиков энергии. Разговоры о строительстве в Беларуси второй АЭС "ведутся самым серьезным образом", заявил госсекретарь СГ.

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