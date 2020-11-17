|
Кремль: Жестокость на митингах в Беларуси, не спровоцированная действиями протестующих, недопустима
17.11.2020 13:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жестокость правоохранителей на митингах в Беларуси, не спровоцированная действиями протестующих, недопустима, но факты провокаций нельзя исключать. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет
«Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место», — сказал он.
Песков добавил, что Москва очень внимательно следит за происходящим в Беларуси. «Это союзное нам государство и братский народ. Мы хотели бы видеть Беларусь спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет», — добавил представитель Кремля.
Он пояснил, что, по убеждению России, Беларусь должна быть «свободной от какого-либо влияния извне».
Напомним, по данным правозащитников, на последней
С заявлениями о привлечении к ответственности силовиков за насилие обратились около
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима. Но нельзя...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)