Кремль: Жестокость на митингах в Беларуси, не спровоцированная действиями протестующих, недопустима

Источник материала: Tut.by

Жестокость правоохранителей на митингах в Беларуси, не спровоцированная действиями протестующих, недопустима, но факты провокаций нельзя исключать. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС .



Фото: TUT.BY

«Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место», — сказал он.

Песков добавил, что Москва очень внимательно следит за происходящим в Беларуси. «Это союзное нам государство и братский народ. Мы хотели бы видеть Беларусь спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет», — добавил представитель Кремля.

Он пояснил, что, по убеждению России, Беларусь должна быть «свободной от какого-либо влияния извне».

Напомним, по данным правозащитников, на последней воскресной акции , которая называлась «Я выхожу» и была посвящена памяти погибшего Романа Бондаренко , было задержано более тысячи человек. Во время разгона акций применялись спецсредства. МВД сообщило , что более 700 человек из задержанных останутся под стражей до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

С заявлениями о привлечении к ответственности силовиков за насилие обратились около 1800 человек . В ближайшие дни истекает трехмесячный срок доследственной проверки по заявлениям о насилии со стороны силовиков. Некоторые уже начали получать отказы в возбуждении уголовного дела. Сколько уголовных дел завели на силовиков? Пока ни об одном таком случае неизвестно. Также во время протестов погибли три человека (не считая Романа Бондаренко). Уголовные дела по факту их гибели также не заведены .