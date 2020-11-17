Экс-премьер Беларуси Кобяков возглавил крупную угольную компанию в России

Источник материала: Tut.by

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков возглавил российский угледобывающий холдинг «Сибуглемет», сообщает Интерфакс.





В руководстве рассчитывают с его приходом увеличить стоимость предприятия и найти ему профильного инвестора. В новой должности Кобяков займется разработкой стратегии «Сибуглемета», будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия.

«Сибуглемет» является единственным в России независимым от металлургических компаний производителем коксующихся углей, указано на сайте компании. В холдинг входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля.

«Сибуглеметом» владеет госкорпорация ВЭБ.РФ. Газета «Коммерсантъ» пишет , что банковский холдинг остался один на один с непрофильным активом. ВЭБ готовит стратегию управления «Сибуглеметом» после того, как истек соответствующий контракт с Evraz. По мнению источников издания, госкорпорации будет трудно найти нового управленца или собственника компании, учитывая висящий на ней долг в 3,5 млрд долларов. Эксперты, впрочем, напоминают, что у «Сибуглемета» качественная ресурсная база, а рынок коксующегося угля постепенно восстанавливается.

Бывший премьер-министр Андрей Кобяков покинул пост премьер-министра Беларуси летом 2018 года и вскоре стал членом совета директоров Белгазпромбанка.