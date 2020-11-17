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Экс-премьер Беларуси Кобяков возглавил крупную угольную компанию в России
17.11.2020 14:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков возглавил российский угледобывающий холдинг «Сибуглемет»,
В руководстве рассчитывают с его приходом увеличить стоимость предприятия и найти ему профильного инвестора. В новой должности Кобяков займется разработкой стратегии «Сибуглемета», будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия.
«Сибуглемет» является единственным в России независимым от металлургических компаний производителем коксующихся углей, указано на сайте компании. В холдинг входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля.
«Сибуглеметом» владеет госкорпорация ВЭБ.РФ. Газета «Коммерсантъ»
Бывший премьер-министр Андрей Кобяков покинул пост премьер-министра Беларуси летом 2018 года и вскоре
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В новой должности Кобяков займется разработкой стратегии «Сибуглемета», будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия.
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