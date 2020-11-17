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Спасибо докторам! МТС продлевает акцию

17.11.2020 16:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предоставил медикам безлимит интернета и 3000 минут во все сети для срочной связи с коллегами и обмена информацией

МТС продлевает акцию «Спасибо докторам», в рамках которой сотрудникам здравоохранения предоставляется 3000 дополнительных минут во все сети страны и безлимитный мобильный интернет на скорости до 1 Мбит/сек. Присоединиться к акции можно по 31 декабря 2020 года.

Для того чтобы получить бонус, абонентам-медикам с корпоративным тарифом достаточно воспользоваться USSD *586# на своем телефоне, а пользователям массовых тарифов нужно обратиться в любой собственный или дилерский салон связи МТС с паспортом и бейджем с места работы.

Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем 1-го числа каждого следующего месяца.

Участие в акции доступно сотрудникам здравоохранения Беларуси, которые обслуживаются на массовых и корпоративных тарифах.

Воспользоваться бонусами в рамках акции можно по 31 января 2021 г. Подробнее о правилах участия в акции «Спасибо докторам» — здесь.

 
 
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МТС предоставил медикам безлимит интернета и 3000 минут во все сети для срочной связи с коллегами и обмена информацией
 
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