Нет воды, проблемы с отоплением, сотрудники в штатском. Жители о том, что происходит в Новой Боровой

Что произошло

Напомним, что о том, что в крупном жилом квартале есть серьезные проблемы с водой, стало известно еще в воскресенье. В Telegram-каналах жители жаловались на то, что во многих квартирах практически нет ни горячей ни холодной воды. Со слов местных, вопрос оперативно не решался, вместо этого на въезде в Новую Боровую поставили странного «дизайна» биотуалеты, выкрашенные в бело-красно-белые цвета. Кто их установил, пока неизвестно. Многих жителей вид биотуалетов возмутил.

В связи со сложившейся ситуацией, «А-100» организовала раздачу воды людям у себя в офисе недалеко от Новой Боровой, а «Минскводоканал» подвез питьевую воду в цистернах. Кроме того, застройщик прислал жителям сообщения о том, что воду можно набирать на заправках «А-100», а на главной площади «Кедрового квартала» появились бутыли с водой от волонтеров.

В «Минскводоканале» также не исключают умышленное повреждение задвижки. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Минск. Официально»:

— С целью максимально быстрого выявления причин аварии сотрудники предприятия провели обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения.

В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки.