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Нет воды, проблемы с отоплением, сотрудники в штатском. Жители о том, что происходит в Новой Боровой
17.11.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С воскресенья в большинстве домов Новой Боровой практически нет воды. Ситуация до сих пор не решена, а в «Минскводоканале» подозревают «умышленное повреждение» путепровода. Утром стало известно, что в районе пропало и отопление. «А-100 Комфорт» сообщили, что это связанно с аварией на котельной в районе «Новая Боровая». Поговорили с местными жителями, что сейчас происходит в районе и к чему они готовятся в ближайшем будущем.
Что произошло
Напомним, что о том, что в крупном жилом квартале есть серьезные проблемы с водой, стало известно еще в воскресенье. В Telegram-каналах жители жаловались на то, что во многих квартирах практически нет ни горячей ни холодной воды. Со слов местных, вопрос оперативно не решался, вместо этого на въезде в Новую Боровую поставили странного «дизайна» биотуалеты, выкрашенные в бело-красно-белые цвета. Кто их установил, пока неизвестно. Многих жителей вид биотуалетов возмутил.
В связи со сложившейся ситуацией, «А-100» организовала раздачу воды людям у себя в офисе недалеко от Новой Боровой, а «Минскводоканал» подвез питьевую воду в цистернах. Кроме того, застройщик прислал жителям сообщения о том, что воду можно набирать на заправках «А-100», а на главной площади «Кедрового квартала» появились бутыли с водой от волонтеров.
В «Минскводоканале» также не исключают умышленное повреждение задвижки. Информация об этом опубликована в
— С целью максимально быстрого выявления причин аварии сотрудники предприятия провели обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения.
В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки.
Вслед за водой сегодня в некоторых домах в Новой Боровой пропало и отопление.
— В Новой Боровой отключили отопление, батареи холодные. Воды по-прежнему нет, — рассказали местные жители.
В «А-100 Комфорт» сообщили, что в связи с аварией на котельной в районе «Новая Боровая» временно будет отсутствовать отопление.
— Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок. Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т.к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления.
Наш фотокорреспондент заметил, что в котельной из труб все-таки идет дым. Это часть ремонтных работ, или работу котельной удалось восстановить – неизвестно. Однако местные жители говорят, что отопление к ним в квартиры (на момент публикации) еще не поступило.
Что говорят местные жители
Мы поговорили с местными жителями: что они думают о происходящем и какие слухи сейчас ходят по району.
- Ближе к 9.00 на площади Кедрового квартала появились сотрудники милиции, ОМОНа и люди в штатском. Через некоторое время подъехала автовышка, и они пошли снимать натянутый между домами флаг. Сначала жители хотели идти спасать флаг, но сотрудники милиции как-то прошли на закрытую территорию дома и попали в подъезды, – рассказывает местный житель, который попросил не называть его имя (имя фамилия есть в редакции). - По сути, была засада. Поэтому решено было сдать флаг. Новый повесить дешевле, чем человека отдавать
После этого, силовики начали ходить по домам и срывать флаги в подъездах (бумажные, приклеенные к окнам лестничного пролёта). Параллельно с этим работники МЧС, которые ходили с ними, начали раздавать штрафы за велосипеды и коляски в подъездах.
Как сообщают другие жители Новой Боровой, люди в штатском с сотрудниками МЧС ходят по кварталам и долго смотрят на балконы, где есть флаги. С какой целью - не понятно. В квартиры, на балконах которых висят флаги, никто не стучался.
- Соседи прячут все из подъездов. Солидарность во всем: нет соседа - заберу пока к себе. Появился
Однако потом канал обновил информацию, что большинство машин все же проезжает, но многие останавливают.
- Не могу подтвердить. Вчера вечером похожее писали, но я вернулся без досмотра, - рассказал местный житель.
"Въезд в район свободный", - сообщили в
- И ходит слух, что воды не будет долго. Часть наших ребят поехала в водоканал. Писали, что руководство на совещании и много «тихарей» в округе. Больше новостей от них пока нет, - рассказал один из местных жителей.
Водоканал в своем в
«Сейчас «Минскводоканал» выполнил восстановительные работы на сетях водоснабжения и в соответствии с регламентами приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу.
Сколько будет идти проверка качества воды — не сообщается»
Местные жители остерегаются, что отключение воды и отопления – это только начало.
- В общем. У нас есть актив. Точнее, все активные, но есть прям актив-актив. И им сказали, что пока не уберёте символику, воды вам не видать. А следующий шаг - мы отключим вам электричество, - рассказал местный житель.
Стало известно, что из-за отсутствия воды во вторник в школе в Новой Боровой отменяют занятия. Как
Появилась информация, что и детские сады в Новой Боровой во вторник тоже закрыты. Такие сообщения во многих родительских чатах.
Также местные жители сообщают, что по району ходят представители опеки, и проверяют в каких условиях проживают дети в некоторых семьях. По каким критериям выбирают, в какую квартиру нужно идти, и с чем связана такая проверка не известно.
- К нам звонили в дверь, мы не открыли, но открыла соседка. Пришла женщина, сказала, что она из опеки, есть сигнал, что наш ребёнок в социально опасном положении. Короче смотрите аккуратно, сначала они отключили воду, а теперь пришли посмотреть, как живёт наш ребёнок, - рассказывает житель Новой Боровой.
На районе были также замечены журналисты из гостелеканалов.
UPD. А-100 Комфорт сообщили, что отопление вернулась в дома Новой Боровой.
- Отопление в дома Новой Боровой вернулось. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Берегите себя и своих близких, -
Правозащитная организация «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) обращается в ООН в связи с отключением воды в Новой Боровой,
— Это нарушение основных прав человека, и это происходит в ответ на позицию людей, которые там живут, с целью заставить их отказаться от своего слова, от свободы слова. Это незаконные методы. Это новое слово в репрессиях, власть использует социальные и бытовые условия для давления, что ставит под угрозу как здоровье людей, так и санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Люди лишены условий для нормальной жизни, доступа к чистой воде. Это злоупотребление, и государство не принимает мер, чтобы его остановить, —рассказал глава БХК Олег Гулак
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Нет воды, проблемы с отоплением, сотрудники в штатском. Жители о том, что происходит в Новой Боровой
С воскресенья в большинстве домов Новой Боровой практически нет воды. Ситуация до сих пор не решена, а в «Минскводоканале» подозревают «умышленное повреждение»...
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