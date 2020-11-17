«Не нужно пытаться измерить нас другим аршином». Минск ответил ЕС «зеркальными» санкциями

Источник материала: Tut.by

Беларусь в ответ на решение Совета ЕС ввести санкции с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде. Об этом сообщает МИД Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как отмечает МИД, в рамках дипломатической корректности список не будет опубликован, но он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Официальный Минск «рекомендует высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок».

— Беларусь — независимое государство. Это право завоевано нашим народом самостоятельно, во многом вопреки фактическим действиям ЕС, десятилетиями давившего Беларусь санкциями. Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство, — заявляет МИД.

Официальный Минск считает, что у санкций нет перспектив, не будет никакого, кроме негативного для всех сторон, эффекта и «никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет». Кроме того, ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны.

Помимо того, белорусская сторона призвала Европейский союз настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось «сломать по своим лекалам», а в Беларуси пошло как-то не так.

Напомним, первый пакет санкций ЕС был принят 2 октября. ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября . Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников. В обновленный список вошли помощник президента Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник Следственного комитета Иван Носкевич, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.