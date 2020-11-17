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«Не нужно пытаться измерить нас другим аршином». Минск ответил ЕС «зеркальными» санкциями
17.11.2020 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь в ответ на решение Совета ЕС
Как отмечает МИД, в рамках дипломатической корректности список не будет опубликован, но он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Официальный Минск «рекомендует высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок».
— Беларусь — независимое государство. Это право завоевано нашим народом самостоятельно, во многом вопреки фактическим действиям ЕС, десятилетиями давившего Беларусь санкциями. Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство, — заявляет МИД.
Официальный Минск считает, что у санкций нет перспектив, не будет никакого, кроме негативного для всех сторон, эффекта и «никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет». Кроме того, ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны.
Помимо того, белорусская сторона призвала Европейский союз настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось «сломать по своим лекалам», а в Беларуси пошло как-то не так.
Напомним, первый пакет санкций ЕС был принят 2 октября. ЕС
Второй пакет санкций был принят
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В рамках дипломатической корректности список не будет опубликован, но он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в...
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