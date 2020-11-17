Почему Беларусь заинтересована в портовой зоне Приморска

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские экспортеры планируют перебросить удобрения и сельхозпродукцию с балтийских портов на российский Приморск. Хотя приморский универсально-погрузочный комплекс (УПК) будет построен лишь в 2023 году, белорусская сторона уже ведет переговоры по переориентации грузов с руководителями проекта.

Какую тарифную сетку предлагает Беларуси Приморск и как использование российских терминалов повлияет на рост производства в республике? В нюансах переговоров разбиралась корреспондент Sputnik Данара Курманова.

Развитие в кризис

Приморский комплекс обещает стать крупнейшей универсальной площадкой для перевалки грузов в Прибалтике. Мощности УПК позволяют принимать различные грузы – от угля до минеральных удобрений и сельхозпродукции. Последние две категории грузов особенно актуальны для Беларуси, учитывая, что в сентябре президент республики Александр Лукашенко предложил отказаться от услуг балтийских портов и перевести грузопоток в Россию.

Однако заинтересованность Минска в УПК обусловлена не только санкциями, введенными балтийскими странами после президентских выборов в Беларуси 9 августа. Белорусский экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия растет, даже несмотря на пандемию. По данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстата), поставки в данном сегменте с января по сентябрь этого года составили почти 4,2 миллиарда долларов, что на 250 миллионов больше показателя аналогичного периода в прошлом году.

В отличие от балтийских портов, комплекс в Приморске может обрабатывать до 70 миллионов тонн грузов в год. Поэтому белорусские поставщики смогут расширять свои склады в УПК при росте объемов экспорта. Об этом порталу Baltnews рассказал заместитель генерального директора по проектированию ООО "Приморский УПК" Дмитрий Темкин.

"Мы открыты к диалогу с нашей братской республикой Беларусью. Даже на сегодняшний день мы готовы при необходимости внести дополнительные портовые либо складские мощности для увеличения грузоперевозок через наш портовый комплекс", – пояснил он.

По словам Темкина, УПК использует собственные запатентованные технологии работы с сыпучими грузами. "Мы применяем закрытую технологию: от вагона до морского судна, где мы переваливаем, временно храним и загружаем уголь в морское судно закрытым способом, исключающим пыление и шумовое воздействие на окружающую среду. Такие же технологии мы применяем для минеральных удобрений, зерна. Дополнительно на контейнерном терминале мы закупаем оборудование, самое современное, высокотехнологичное, которое позволяет ускорить загрузку таких контейнеровозов, как вместимостью до 20 тысяч (TEU – объем одного двадцатифутового морского контейнера – Sputnik)", – рассказал Дмитрий Темкин.

Новое – хорошо забытое старое

Идея построить порт в Приморске возникла еще в советское время, рассказывают в администрации комплекса. Однако начали реализовывать проект только в 2011 году, когда правительство Ленинградской области разработало новый план развития портовых зон в регионе.

Сегодня УПК включен в схему территориального развития России, а значит, особое внимание уделяется дополнительной инфраструктуре комплекса, подчеркивает Дмитрий Темкин. Идет строительство новой железнодорожной магистрали от Санкт-Петербурга до порта Приморск. Ее пропускная способность составит 100 миллионов тонн в год.

Также, по словам Темкина, под комплекс проектируется новая четырехполосная скоростная автомобильная дорога. Ее протяженность достигает 40 километров.

"Она позволит беспрепятственно доставлять грузы в порт автомобильным транспортом, не используя действующие региональные дороги. То есть мы полностью убираем грузопоток с дорог общего пользования", – подчеркнул эксперт.

Беларусь сэкономит на тарифах

Грамотное транспортное планирование позволит Беларуси сократить время доставки грузов в порт. Как считает Дмитрий Темкин, российские планы по строительству комплекса и белорусские инициативы по переориентации удачно сочетаются между собой. Комплекс только начинает свою работу, поэтому максимально открыт для сотрудничества.

"Любой мелкий производитель может арендовать в порту часть склада либо полностью склад, чтобы накапливать постепенно судовую партию и большим судном вывозить. Они, таким образом, сокращают свои транспортные издержки", – объясняет Темкин.

Более того, в рамках ЕАЭС и Союзного государства Беларусь может рассчитывать на единую с Россией тарифную политику и таможенные послабления. Причем все эти льготы могут действовать в долгосрочной перспективе, что делает перевалку грузов дешевле, чем через порты в Литве и Латвии. Поэтому новый комплекс поможет укрепить добрососедские отношения с Беларусью, полагает Дмитрий Темкин. "Мы предоставляем нашим друзьям современную инфраструктуру, выстраиваем все транспортные коммуникации между двумя государствами", – заявил он.

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