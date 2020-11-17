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Макей: Беларусь приостанавливает диалог по правам человека с Европейским союзом

18.11.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека, а также понижает уровень участия в программе ЕС «Восточное партнерство». Об этом глава МИД Владимир Макей заявил в эфире телеканале «Беларусь 1».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Европейский союз и отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам прав человека, по вопросам демократии. Все это абсолютно искусственно и политизировано, и это мы видим на примере Совета по правам человека ООН и ряда других организаций. Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы «Восточное партнерство», — заявил Макей. Он добавил, что все эти меры лишь ответ на «вызывающие, деструктивные шаги», которые предприняли европейские партнеры по отношению к Беларуси.

Макей заявил, что «если кто-то хочет пожара в регионе», то Беларусь имеет достаточный набор средств, чтобы на это «адекватно ответить». По его словам, может быть рассмотрена целесообразность сотрудничества Беларуси с Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной эмиграцией, приграничной преступностью, контрабандой наркотиков и др. Он также намекнул на приостановление действия программ в гуманитарной и образовательной сферах.

— Но нам не хотелось бы, еще раз повторю, прибегать к этому. Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желания выстраивать новые берлинские стены, — сказал Макей.

Напомним, сегодня стало известно, что Беларусь зеркально дополнила свой санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде в ответ на решение Совета ЕС ввести санкции.

 
 
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«Но нам не хотелось бы, еще раз повторю, прибегать к этому. Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желания выстраивать новые берлинские...
 
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