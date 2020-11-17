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Пресс-секретарь Лукашенко становится все более влиятельной

18.11.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт стала все чаще принимать активное участие в важных совещаниях во Дворце независимости. Об этом свидетельствует официальная хроника.


Обычно пресс-секретари остаются за кадром, им отводится второстепенная роль. Наталья Эйсмонт не была исключением. Она располагалась на совещаниях во Дворце независимости за пределами стола, где восседали непосредственные участники мероприятий. Эйсмонт находилась либо вместе с журналистами, либо за отдельным небольшим столом.

Но в последнее время Наталью Эйсмонт все чаще можно увидеть за большим столом. Причем там ей отводится роль не последнего плана.

Например, 21 октября на совещании по актуальным вопросам пресс-секретарь Лукашенко оказалась ближе к голове стола, чем помощник президента Александр Косинец.


Фото: president.gov.by

Сегодня на совещании по вопросам внешней политики Наталья Эйсмонт расположилась ближе к Александру Лукашенко, чем председатель КГБ Иван Тертель и министр иностранных дел Владимир Макей.

Разговоры о возросшем влиянии пресс-секретаря президента в окружении Лукашенко активно ходят с весны текущего года.

 
 
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт стала все чаще принимать активное участие в важных совещаниях во Дворце независимости.
 
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