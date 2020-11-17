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«Тот, кто собирался купить квартиру или сделать ремонт, может отложить, либо отменить эти планы». Какими будут экономические последствия кризиса?
18.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На этой неделе в 180 странах, в том числе и в Беларуси, проходит Всемирная неделя предпринимательства. К сожалению, в этом году белорусские бизнесмены встретились не для того, чтобы похвастаться своими достижениями и успехами. Учитывая реалии 2020 года (пандемия, охватившая всю планету и политический кризис, коснувшийся конкретно белорусов), темой большинства дискуссий стали возможные экономические последствия происходящего.
Разрешение ситуации – смена власти и новые честные выборы
Основатель и глава группы компаний Belbiz Таня Маринич привела результаты исследования настроений в белорусских стартап-компаниях. Из-за масштабного политического кризиса, насилия по отношению к гражданам, отсутствия правовой защиты, потери доверия к правительству и государственным институтам почти половина из них (45%) приняли решение о переезде.
- Это говорит о том, что преференции, которые дает ПВТ, больше не удерживают компании в Беларуси. 70% стартапов ответили, что не готовы проявлять лояльность к власти в обмен на те или иные льготы. К сожалению, вынужденные релокации, трудности с привлечением инвестиций и замораживание деятельности – это реальность, с которой нам придется столкнуться.
Что касается сроков, то большинство стартапов считают, что кризис в стране продлится год и более.
- Мы спросили у стартап-компаний, какие действия они видят оптимальными для преодоления этого кризиса. 93% опрошенных компаний сказали, что единственно возможный путь для разрешения ситуации – это смена власти и новые честные выборы.
Наихудший сценарий – это минус 10% ВВП
Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук, представляя аналитический доклад «Экономические последствия политической нелегитимности в Беларуси», отметил три главных шока в экономике. Первый – это изменение предпочтений в отношении сбережений. То есть, люди будут увеличивать долю сбережений в иностранной валюте, и все меньше доверять национальной. Второй – рост инфляционных и девальвационных ожиданий. Третий – снижение потребительской уверенности и ухудшение потребительских настроений.
– Свои потребительские настроения человек воплощает в экономических решениях. Если он начнет сомневаться в завтрашнем дне и своем личном благосостоянии, то это отразится и на его потребительской активности. К примеру, если кто-то рассчитывал в ближайшей перспективе купить автомобиль, квартиру, или сделать ремонт, то сегодня из-за происходящих событий он может отложить, либо вовсе отменить подобные планы.
По мнению Дмитрия, для оценки и прогноза ситуации важен масштаб этих шоков, и то, как долго они продлятся. Если, к примеру, потребление будет просто отложено на несколько месяцев – это одна ситуация: в этом случае экономика и бизнес достаточно быстро наверстают потери. Если же потребление (из-за переезда, увольнения и т.д.) будет отменено вовсе – это совершенно иная, более пессимистичная картина. В любом случае возврат к прежним показателям будет зависеть от того, когда и в какой точке произойдут изменения. При наилучшем сценарии белорусскую экономику ждет рецессия в 1,5-2,5% с элементами финансовой и ценовой стабильности и последующее восстановление с 2021 года. При наихудшем – масштабный затяжной спад ВВП (свыше 10%), финансовые катаклизмы и угроза суверенного дефолта.
Бизнес испытывает экзистенциальный кризис
Экономист Ярослав Романчук считает, чтокритически важный фактор происходящего – это обнуление доверия к власти. Без этого элемента движение вперед просто невозможно.
– Проект 6-й пятилетки и поддержки предпринимательства, озвученный Министерством экономики, это тот же госплан, что был в начале 1990-х. К сожалению, белорусские власти не могут предложить ничего нового. Нам пора ставить амбициозные цели. Нужна налоговая реформа, приватизация, а также экономическая конституция, которая не позволяла бы государству выходить за рамки функций, которые оно должно выполнять.
BusinessDevelopmentDirectorкомпании CivittaДаниэль Крутцина заметил, что исходя из последних маркетинговых исследований лояльность к брендам, относящимся к госпредприятиям, сильно упала. Что касается частного предпринимательства, то несмотря на то, что спрос на продукцию частников «не пострадал», бизнес, который инвестировал в долгосрочную перспективу и строил планы, связанные с Беларусью, испытывает экзистенциальный кризис.
– Наше исследование показывает, что среди факторов, которые оказывают на бизнес наибольшее влияние, только 20% упоминают COVID 19, более 40% говорят о политическом кризисе. Сейчас критическим является именно разрешение политического кризиса в стране.
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«Тот, кто собирался купить квартиру или сделать ремонт, может отложить, либо отменить эти планы». Какими будут экономические последствия кризиса?
На этой неделе в 180 странах, в том числе и в Беларуси, проходит Всемирная неделя предпринимательства. К сожалению, в этом году белорусские бизнесмены встретились не...
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