«Тот, кто собирался купить квартиру или сделать ремонт, может отложить, либо отменить эти планы». Какими будут экономические последствия кризиса?

- Это говорит о том, что преференции, которые дает ПВТ, больше не удерживают компании в Беларуси. 70% стартапов ответили, что не готовы проявлять лояльность к власти в обмен на те или иные льготы. К сожалению, вынужденные релокации, трудности с привлечением инвестиций и замораживание деятельности – это реальность, с которой нам придется столкнуться.

Что касается сроков, то большинство стартапов считают, что кризис в стране продлится год и более.

- Мы спросили у стартап-компаний, какие действия они видят оптимальными для преодоления этого кризиса. 93% опрошенных компаний сказали, что единственно возможный путь для разрешения ситуации – это смена власти и новые честные выборы.