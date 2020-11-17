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«Тот, кто собирался купить квартиру или сделать ремонт, может отложить, либо отменить эти планы». Какими будут экономические последствия кризиса?

18.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На этой неделе в 180 странах, в том числе и в Беларуси, проходит Всемирная неделя предпринимательства. К сожалению, в этом году белорусские бизнесмены встретились не для того, чтобы похвастаться своими достижениями и успехами. Учитывая реалии 2020 года (пандемия, охватившая всю планету и политический кризис, коснувшийся конкретно белорусов), темой большинства дискуссий стали возможные экономические последствия происходящего.

«Тот, кто собирался купить квартиру или сделать ремонт, может отложить, либо отменить эти планы». Какими будут экономические последствия кризиса?

Разрешение ситуации – смена власти и новые честные выборы

Основатель и глава группы компаний Belbiz Таня Маринич привела результаты исследования настроений в белорусских стартап-компаниях. Из-за масштабного политического кризиса, насилия по отношению к гражданам, отсутствия правовой защиты, потери доверия к правительству и государственным институтам почти половина из них (45%) приняли решение о переезде. 

«Тот, кто собирался купить квартиру или сделать ремонт, может отложить, либо отменить эти планы». Какими будут экономические последствия кризиса?

- Это говорит о том, что преференции, которые дает ПВТ, больше не удерживают компании в Беларуси. 70% стартапов ответили, что не готовы проявлять лояльность к власти в обмен на те или иные льготы. К сожалению, вынужденные релокации, трудности с привлечением инвестиций и замораживание деятельности – это реальность, с которой нам придется столкнуться.  

Что касается сроков, то большинство стартапов считают, что кризис в стране продлится год и более.

- Мы спросили у стартап-компаний, какие действия они видят оптимальными для преодоления этого кризиса. 93% опрошенных компаний сказали, что единственно возможный путь для разрешения ситуации – это смена власти и новые честные выборы.

Наихудший сценарий – это минус 10% ВВП

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук, представляя аналитический доклад «Экономические последствия политической нелегитимности в Беларуси», отметил три главных шока в экономике. Первый – это изменение предпочтений в отношении сбережений. То есть, люди будут увеличивать долю сбережений в иностранной валюте, и все меньше доверять национальной. Второй – рост инфляционных и девальвационных ожиданий. Третий – снижение потребительской уверенности и ухудшение потребительских настроений.

«Тот, кто собирался купить квартиру или сделать ремонт, может отложить, либо отменить эти планы». Какими будут экономические последствия кризиса?

– Свои потребительские настроения человек воплощает в экономических решениях. Если он начнет сомневаться в завтрашнем дне и своем личном благосостоянии, то это отразится и на его потребительской активности. К примеру, если кто-то рассчитывал в ближайшей перспективе купить автомобиль, квартиру, или сделать ремонт, то сегодня из-за происходящих событий он может отложить, либо вовсе отменить подобные планы.

По мнению Дмитрия, для оценки и прогноза ситуации важен масштаб этих шоков, и то, как долго они продлятся. Если, к примеру, потребление будет просто отложено на несколько месяцев – это одна ситуация: в этом случае экономика и бизнес достаточно быстро наверстают потери. Если же потребление (из-за переезда, увольнения и т.д.) будет отменено вовсе – это совершенно иная, более пессимистичная картина. В любом случае возврат к прежним показателям будет зависеть от того, когда и в какой точке произойдут изменения. При наилучшем сценарии белорусскую экономику ждет рецессия в 1,5-2,5% с элементами финансовой и ценовой стабильности и последующее восстановление с 2021 года. При наихудшем – масштабный затяжной спад ВВП (свыше 10%), финансовые катаклизмы и угроза суверенного дефолта.

Бизнес испытывает экзистенциальный кризис

Экономист Ярослав Романчук считает, чтокритически важный фактор происходящего – это обнуление доверия к власти. Без этого элемента движение вперед просто невозможно.

«Тот, кто собирался купить квартиру или сделать ремонт, может отложить, либо отменить эти планы». Какими будут экономические последствия кризиса?

– Проект 6-й пятилетки и поддержки предпринимательства, озвученный Министерством экономики, это тот же госплан, что был в начале 1990-х. К сожалению, белорусские власти не могут предложить ничего нового. Нам пора ставить амбициозные цели. Нужна налоговая реформа, приватизация, а также экономическая конституция, которая не позволяла бы государству выходить за рамки функций, которые оно должно выполнять.

BusinessDevelopmentDirectorкомпании CivittaДаниэль Крутцина заметил, что исходя из последних маркетинговых исследований лояльность к брендам, относящимся к госпредприятиям, сильно упала. Что касается частного предпринимательства, то несмотря на то, что спрос на продукцию частников «не пострадал», бизнес, который инвестировал в долгосрочную перспективу и строил планы, связанные с Беларусью, испытывает экзистенциальный кризис.

 
 
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На этой неделе в 180 странах, в том числе и в Беларуси, проходит Всемирная неделя предпринимательства. К сожалению, в этом году белорусские бизнесмены встретились не...
 
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