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Суд прекратил дело о банкротстве «Брестского пива»
18.11.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономический суд прекратил дело о банкротстве ОАО «Брестское пиво», пишет
Определением Экономического суда Брестской области утверждено мировое соглашение с кредиторами, а значит, прекращено дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Брестское пиво».
На минувшей неделе состоялось и внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестское пиво». На нем был сформирован наблюдательный совет, восстановлены полномочия органов управления. Назначен новый директор — Андрей Лубневский.
Напомним, что в августе нынешнего года стало известно, что на предприятие
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Предприятие заключило мировое соглашение с кредиторами.
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