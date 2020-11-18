ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд прекратил дело о банкротстве «Брестского пива»

18.11.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экономический суд прекратил дело о банкротстве ОАО «Брестское пиво», пишет «Вечерний Брест».


Определением Экономического суда Брестской области утверждено мировое соглашение с кредиторами, а значит, прекращено дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Брестское пиво».

На минувшей неделе состоялось и внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестское пиво». На нем был сформирован наблюдательный совет, восстановлены полномочия органов управления. Назначен новый директор — Андрей Лубневский.

Напомним, что в августе нынешнего года стало известно, что на предприятие пришел новый собственник. Контрольный пакет акций одного из старейших брестских предприятий — ОАО «Брестское пиво» выкупила компания «Мульти Трейд Групп».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие заключило мировое соглашение с кредиторами.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Макей: Беларусь приостанавливает диалог по правам человека с Европейским союзом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика