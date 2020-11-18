Суд прекратил дело о банкротстве «Брестского пива»

Источник материала: Tut.by

Экономический суд прекратил дело о банкротстве ОАО «Брестское пиво», пишет «Вечерний Брест» .





Определением Экономического суда Брестской области утверждено мировое соглашение с кредиторами, а значит, прекращено дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Брестское пиво».

На минувшей неделе состоялось и внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестское пиво». На нем был сформирован наблюдательный совет, восстановлены полномочия органов управления. Назначен новый директор — Андрей Лубневский.

Напомним, что в августе нынешнего года стало известно, что на предприятие пришел новый собственник . Контрольный пакет акций одного из старейших брестских предприятий — ОАО «Брестское пиво» выкупила компания «Мульти Трейд Групп».