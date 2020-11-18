Сколько потратят на ремонт казарм для солдат-срочников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Правительство утвердило госпрограмму обустройства военных городков на ближайшие пять лет, следует из опубликованного на Национальном правовом портале постановления Совета министров.

Выделенные деньги планируется направить на ремонт казарм, учебно-материальной базы, медпунктов, ограждения территории военных городков и другую инфраструктуру.

На 2021 год выделено 15,2 млн белорусских рублей, всего за пять лет реализации программы на обустройство военных городков планируется потратить около 83 млн рублей.

Для сравнения – выделенные на пять лет для всей республики суммы меньше, чем годовые траты Минска на капитальные ремонты и покупку лифтов только в 2020 году. А на озеленение города, содержание парков и скверов, уличное освещение, содержание и ремонт дорог, строительство объектов коммунального назначения в Минске за год тратится в пять раз больше той суммы, что выделена белорусским военным городкам на пять лет.

Программа "разработана с учетом приоритета военной сферы национальной безопасности и направлена на поддержание уровня оборонного потенциала, соответствующего возможностям государства и достаточного для решения задач мирного и военного времени", отмечается в документе.

За прошлые десять лет в Беларуси привели в порядок казармы, жилой фонд, парки и склады в четырех воинских частях – 5-й отдельной бригаде специального назначения, 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, 120-й и 19-й отдельных гвардейских механизированных бригад Северо-западного оперативного командования.

"Военные городки указанных соединений обрели современный облик, а для офицеров, прапорщиков, военнослужащих срочной военной службы созданы надлежащие условия для быта, повседневной жизнедеятельности и боевой подготовки", – говорится в тексте новой программы.

Еще продолжается ремонт инфраструктуры 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и белорусской Военной академии.

Расходы на военные городки остаются примерно на уровне предыдущих двух лет. В 2019 и 2020 годах на эти цели выделялось чуть больше 14 млн рублей.

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