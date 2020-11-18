Правительство решило, кто поделится прибылью с казной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Белорусские власти определили перечень высокорентабельных предприятий, которые перечислят часть прибыли за первые шесть месяцев текущего года в фонд национального развития, говорится в постановлении Совета министров.

В документе за подписью премьера Романа Головченко перечислено 47 организаций. Больше всего перечислят в бюджет следующие:

- открытое акционерное общество "Гродненская табачная фабрика "Неман" – 26,481 миллиона рублей,

- открытое акционерное общество "Белорусская универсальная товарная биржа" – 1 730 миллиона рублей,

- открытое акционерное общество "Минский завод игристых вин" – 1 579 миллиона рублей,

- республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ" – 1 291 миллиона рублей,

- республиканское унитарное предприятие "Национальный центр обмена трафиком" – 1 миллион рублей.

Теперь эти средства должны быть перечислены в бюджет в течение двух месяцев равными долями не позднее 25 числа. Контролировать перечисление средств будут государственные органы, выступающие учредителями предприятий.

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