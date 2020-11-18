ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство решило, кто поделится прибылью с казной

18.11.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Белорусские власти определили перечень высокорентабельных предприятий, которые перечислят часть прибыли за первые шесть месяцев текущего года в фонд национального развития, говорится в постановлении Совета министров.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минфин: бюджет Беларуси недополучит 2,5-3 миллиарда рублей доходов

В документе за подписью премьера Романа Головченко перечислено 47 организаций. Больше всего перечислят в бюджет следующие:

- открытое акционерное общество "Гродненская табачная фабрика "Неман" – 26,481 миллиона рублей,

- открытое акционерное общество "Белорусская универсальная товарная биржа" – 1 730 миллиона рублей,

- открытое акционерное общество "Минский завод игристых вин" – 1 579 миллиона рублей,

- республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ" – 1 291 миллиона рублей,

- республиканское унитарное предприятие "Национальный центр обмена трафиком" – 1 миллион рублей.

Теперь эти средства должны быть перечислены в бюджет в течение двух месяцев равными долями не позднее 25 числа. Контролировать перечисление средств будут государственные органы, выступающие учредителями предприятий.

 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокорентабельные предприятия с участием государственного капитала перечислят в бюджет часть доходов, полученных в первой половине 2020 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Суд прекратил дело о банкротстве «Брестского пива»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика