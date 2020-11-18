Высокорентабельные предприятия обязали перечислить в фонд нацразвития 35,7 млн рублей

Высокорентабельные организации обязали перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2020 года. Такое постановление Совет Министров издал 16 ноября.

Всего в Беларуси насчитали 47 таких предприятий. В госбюджет будет перечислено Br35,7 млн. Самый большой взнос сделает ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» — Br26,48 млн.

А также пополнят фонд национального развития ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» — Br1,73 млн, РУП «Национальный центр обмена трафиком» — Br1 млн, РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» — Br1,291 млн, ОАО, ОАО «Минский завод игристых вин» — Br1,579 млн и другие.

Данные средства должны быть перечислены в ноябре — декабре 2020 года равными долями не позднее 25 числа каждого месяца.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, на фоне политического кризиса и общей ситуации в стране ВВП Беларуси неумолимо падает . По итогам девяти месяцев этого года он был на 1,3% меньше, чем за такой же прошлогодний период. Однако вбудущем году ВВП должен вырасти на 1,8%, как говорил недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совмина.