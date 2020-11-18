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Высокорентабельные предприятия обязали перечислить в фонд нацразвития 35,7 млн рублей
18.11.2020 11:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Высокорентабельные организации обязали перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2020 года. Такое постановление Совет Министров
Всего в Беларуси насчитали 47 таких предприятий. В госбюджет будет перечислено Br35,7 млн. Самый большой взнос сделает ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» — Br26,48 млн.
А также пополнят фонд национального развития ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» — Br1,73 млн, РУП «Национальный центр обмена трафиком» — Br1 млн, РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» — Br1,291 млн, ОАО, ОАО «Минский завод игристых вин» — Br1,579 млн и другие.
Данные средства должны быть перечислены в ноябре — декабре 2020 года равными долями не позднее 25 числа каждого месяца.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, на фоне политического кризиса и общей ситуации в стране ВВП Беларуси неумолимо
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Высокорентабельные организации обязали перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за...
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