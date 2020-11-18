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Высокорентабельные предприятия обязали перечислить в фонд нацразвития 35,7 млн рублей

18.11.2020 11:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Высокорентабельные организации обязали перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2020 года. Такое постановление Совет Министров издал 16 ноября.

Всего в Беларуси насчитали 47 таких предприятий. В госбюджет будет перечислено Br35,7 млн. Самый большой взнос сделает ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» — Br26,48 млн.

А также пополнят фонд национального развития ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» — Br1,73 млн, РУП «Национальный центр обмена трафиком» — Br1 млн, РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» — Br1,291 млн, ОАО, ОАО «Минский завод игристых вин» — Br1,579 млн и другие.

Данные средства должны быть перечислены в ноябре — декабре 2020 года равными долями не позднее 25 числа каждого месяца.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, на фоне политического кризиса и общей ситуации в стране ВВП Беларуси неумолимо падает. По итогам девяти месяцев этого года он был на 1,3% меньше, чем за такой же прошлогодний период. Однако вбудущем году ВВП должен вырасти на 1,8%, как говорил недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании президиума Совмина.

По мнению экспертов агентства S&P, в этом году ВВП Беларуси упадет на 3%. Согласно данным Евразийского банка развития, в этом году экономика Беларуси покажет значительное падение. Однако эксперты также полагают, что ВВП сможет восстановиться, но лишь через два года. Еще мае, до президентских выборов, агентство Fitch спрогнозировало резкое замедление белорусской экономики в 2020 году на 5% по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 году. По данным ЕБРР, ВВП Беларуси упадет по итогам года на 3,5%.

 
 
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Высокорентабельные организации обязали перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за...
 
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