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В Нацбанке назвали наиболее значимые банки

18.11.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на следующий год, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте организации.

© CC0 / Pixabay/Edar
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Это сделано для того, что ограничить риски банков и кредитно-финансовых учреждений, "способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы", - говорится в сообщении.

Первая группа системной значимости включает в себя ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк".

Во второй группе - ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Паритетбанк", ОАО "БНБ-Банк".

Перечень формировался исходя из значимости каждого банка для экономики страны, а также масштабов работы организации, сотрудничества с резидентами и нерезидентами Беларуси.

Согласно документу, в следующем году, банкам из перечня системно значимых нужно будет соблюдать "нормативы достаточности нормативного капитала". Кроме того, каждому учреждению из списка необходимо сформировать комитет по вознаграждениям с независимым директором во главе.

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Теги: Минск
 
 
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Главный банк страны выделил две системно значимые группы финансовых организаций на предстоящий 2021 год.
 
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