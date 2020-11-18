Успешные предприятия пополнят фонд нацразвития на 35,7 млн рублей. Кто стал основным донором?

Источник материала: Tut.by

Совет министров принял решение о том, что высокорентабельные организации должны перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по итогам работы в первом полугодии 2020 года.



Александра Квиткевич, TUT.BY

В список высокорентабельных вошли 47 предприятий и организаций, которые равными долями в ноябре и декабре 2020 должны перечислить в бюджет в сумме 35,7 млн рублей.

Самые крупные отчисления ждут Гродненскую табачную фабрику «Неман» (26,5 млн рублей), Белорусскую универсальную товарную биржу (1,73 млн), Минский завод игристых вин (1,58 млн), РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» (1,29 млн) и Национальный центр обмена трафиком (1 млн).

По сравнению с прошлыми периодами можно отметить отсутствие в списке доноров фонда «Беларуськалия».

Государственный целевой бюджетный фонд национального развития образован в 2005 году решением президента. На этот год он был запланирован в размере 107 млн рублей. Средства фонда расходуются на финансирование важнейших экономических и социальных проектов государства. Основным источником формирования фонда являются часть прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных госпредприятий сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет.