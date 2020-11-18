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ЕБРР приостановил финансирование госпроектов в Беларуси
18.11.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил до лучших времен финансирование проектов в госсекторе Беларуси.
— Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени, — сказал TUT.BY представитель банка.
Он отметил, что ЕБРР не рассматривает «новые суверенные проекты в стране». В то же время банк «стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки».
17 ноября глава МИД Владимир Макей заявил в эфире телеканале
— Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы «Восточное партнерство», — заявил Макей.
Он
ЕБРР начал активно сотрудничать с госсектором и финансировать инфраструктурные проекты в стране с 2016 года после отмены санкций в отношении официального Минска. В результате в 2019 году ЕБРР
В 2019 году Европейский инвестиционный банк
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ЕБРР начал активно сотрудничать с госсектором и финансировать инфраструктурные проектов в стране с 2016 года после отмены санкций в отношении официального Минска.
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