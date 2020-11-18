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ЕБРР приостановил финансирование госпроектов в Беларуси

18.11.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отложил до лучших времен финансирование проектов в госсекторе Беларуси.


Фото: Reuters

— Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени, — сказал TUT.BY представитель банка.

Он отметил, что ЕБРР не рассматривает «новые суверенные проекты в стране». В то же время банк «стремится завершить уже подписанные инфраструктурные сделки».

17 ноября глава МИД Владимир Макей заявил в эфире телеканале «Беларусь 1», что Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека, а также понижает уровень участия в программе ЕС «Восточное партнерство».

— Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы «Восточное партнерство», — заявил Макей.

Он добавил, что все эти меры лишь ответ на «вызывающие деструктивные шаги», которые предприняли европейские партнеры по отношению к Беларуси.

ЕБРР начал активно сотрудничать с госсектором и финансировать инфраструктурные проекты в стране с 2016 года после отмены санкций в отношении официального Минска. В результате в 2019 году ЕБРР вложил рекордные 390 млн евро в 24 проекта. Самым крупным проектом финансирования стал суверенный кредит в размере 126 млн евро на реконструкцию 12 мостов.

В 2019 году Европейский инвестиционный банк увеличил инвестиционный портфель в Беларуси до 550 млн евро. При этом стоит отметить, что опорный банк Евросоюза начал де-факто работать в Беларуси лишь в 2018 году, когда выделил 168 млн евро. Деньги направлены на реконструкцию автодороги М7/Е28 Минск — Ошмяны — литовская граница (Каменный Лог), модернизацию объектов водоснабжения и поддержку реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕБРР начал активно сотрудничать с госсектором и финансировать инфраструктурные проектов в стране с 2016 года после отмены санкций в отношении официального Минска.
 
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