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ЕБРР не рассматривает вопрос кредитования новых госпроектов в Беларуси

18.11.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Новых проектов в государственном секторе банк рассматривать не будет, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития.

© REUTERS / Yves Herman
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ЕБРР не планирует останавливать свою деятельность в Беларуси. Работа банка будет направлена теперь на проекты в частном секторе, где работа не прекращалась и ранее

"Банк обязуется выполнить взятые на себя обязательства по реализации уже подписанных проектов. За последние несколько лет было подписано несколько очень важных инфраструктурных проектов", - напомнили в пресс-службе ЕБРР.

Белорусские власти получили от Европейского банка реконструкции и развития кредитные ресурсы на реконструкцию трассы М3, а также ремонт мостов и сооружение систем водоочистки и водоснабжения в республике.

"Все это проекты были подписаны и будут реализованы", - заверили в финансовом институте. "Новых проектов в государственном секторе ЕБРР рассматривать не будет. Это реакция на события в стране".

Что случилось в Минске?

Во вторник министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире белорусского телевидения сделал заявление, в котором была обозначена позиция властей о прекращении диалога с ЕС.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - сказал глава белорусской дипломатии.

Инвестиции ЕБРР в белорусские проекты в 2019 году составили рекордные 400 миллионов евро. За всего годы работы в Беларуси банк накопил кредитный портфель на 3 миллиарда евро.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Проекты, которые ранее были подписаны с белорусскими властями о реконструкции дорожной инфраструктуры, а также многие другие, будут реализованы полностью.
 
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