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ЕБРР не рассматривает вопрос кредитования новых госпроектов в Беларуси
18.11.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Новых проектов в государственном секторе банк рассматривать не будет, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития.
© REUTERS / Yves Herman
ЕБРР не планирует останавливать свою деятельность в Беларуси. Работа банка будет направлена теперь на проекты в частном секторе, где работа не прекращалась и ранее
"Банк обязуется выполнить взятые на себя обязательства по реализации уже подписанных проектов. За последние несколько лет было подписано несколько очень важных инфраструктурных проектов", - напомнили в пресс-службе ЕБРР.
Белорусские власти получили от Европейского банка реконструкции и развития кредитные ресурсы на реконструкцию трассы М3, а также ремонт мостов и сооружение систем водоочистки и водоснабжения в республике.
"Все это проекты были подписаны и будут реализованы", - заверили в финансовом институте. "Новых проектов в государственном секторе ЕБРР рассматривать не будет. Это реакция на события в стране".
Что случилось в Минске?
Во вторник министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире белорусского телевидения
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - сказал глава белорусской дипломатии.
Инвестиции ЕБРР в белорусские проекты в 2019 году составили рекордные 400 миллионов евро. За всего годы работы в Беларуси банк накопил кредитный портфель на 3 миллиарда евро.
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Проекты, которые ранее были подписаны с белорусскими властями о реконструкции дорожной инфраструктуры, а также многие другие, будут реализованы полностью.
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