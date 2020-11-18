Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Прогноз в отношении пяти белорусских банков изменен со "стабильного" на "негативный", при этом подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B", сообщили в пресс-службе Fitch Ratings.

Международное рейтинговое агентство пересмотрело рейтинги следующих банков:

- Беларусбанк

- Белинвестбанк

- ОАО "Банк развития Республики Беларусь"

- БПС-Сбербанк

- Банк БелВЭБ

Ранее аналитики агентства подобным образом пересмотрели долгосрочный рейтинг Беларуси, в котором констатировали негативные ожидания от развития ситуации в экономике.

"Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политической нестабильности в Беларуси после недавних выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении агентства.

При этом в Fitch отметили, что ожидают в случае ухудшения положения в БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ, что им на помощь придут материнские организации из России, которые предоставят в случае необходимости доступ к капиталу.