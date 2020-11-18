Коронавирус и иные обстоятельства. В Минске остановлено строительство гипермаркета Leroy Merlin

Источник материала: Tut.by

Французский ритейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») приостановил возведение своего первого гипермаркета в Беларуси. Данную информацию TUT.BY подтвердили в компании «Леруа Мерлен Восток», которая управляет магазинами в России.





Французский ритейлер планировал развивать бизнес в Беларуси через Россию , где уже открыто более ста магазинов Leroy Merlin. Первый белорусский гипермаркет на 10 тысяч квадратных метров должен был открыться на месте бывшего авторынка «Ждановичи» на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской.

Заказчиком строительства нового магазина являлся «Торговый дом «Ждановичи», который планировал сдавать помещения Leroy Merlin в долгосрочную аренду. Генподрядчиком выступило предприятие «Литана-Белстрой».

Строительство гипермаркета стартовало в конце 2019 года. Летом 2020 года ритейлер стал подбирать кадры в свой первый магазин в Минске, который планировалось открыть в начале 2021 года. 24 сентября в соцсетях «Леруа Мерлен в Беларуси» сообщалось о «совсем скором» открытии магазина. Однако буквально недавно выяснилось, что реализация проекта приостановлена до лучших времен.

— Мы действительно приняли решение о временной приостановке нашего проекта в Минске. Данное решение было принято в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и его финансовыми последствиями, и последовавшими за ним изменениями наших стратегических приоритетов. Эти обстоятельства вынудили нас пересмотреть распределение наших ресурсов с особым вниманием, и в ближайшее время мы будем сфокусированы на трех стратегических целях в России: увеличении привлекательности омниканального магазина, развитии работы с профессионалами и электронной коммерции, — сообщили TUT.BY в компании «Леруа Мерлен Восток».

В Беларуси собеседники, знакомые с ходом и условиями реализации проекта, отмечают, что пока, согласно письму «Леруа Мерлен», проект приостановлен на три месяца. Среди причин кроме COVID-19 указано и про «иные обстоятельства».

Источники отмечают, что работа над проектом с приходом в Беларусь крупного международного ритейлера велась пять лет, и хотя компания не вкладывала средства в строительство здания под свой первый магазин, она успела понести серьезные затраты в связи с проектом. В созданном в Беларуси юрлице работало около 300 сотрудников, люди прошли обучение в России и Казахстане, компания провела большую работу с производителями. Ассортимент магазинов Leroy Merlin — это около 30 тысяч наименований, и компания традиционно делает ставку на высокую степень локализации, то есть поставщиками должны были стать белорусские производители.

Стоит отметить, что в конце октября гипермаркет Leroy Merlin площадью более 13 тыс. квадратных метров открылся в Смоленске.