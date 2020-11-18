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Коронавирус и иные обстоятельства. В Минске остановлено строительство гипермаркета Leroy Merlin

18.11.2020 15:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский ритейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») приостановил возведение своего первого гипермаркета в Беларуси. Данную информацию TUT.BY подтвердили в компании «Леруа Мерлен Восток», которая управляет магазинами в России.


Французский ритейлер планировал развивать бизнес в Беларуси через Россию, где уже открыто более ста магазинов Leroy Merlin. Первый белорусский гипермаркет на 10 тысяч квадратных метров должен был открыться на месте бывшего авторынка «Ждановичи» на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской.

Заказчиком строительства нового магазина являлся «Торговый дом «Ждановичи», который планировал сдавать помещения Leroy Merlin в долгосрочную аренду. Генподрядчиком выступило предприятие «Литана-Белстрой».

Строительство гипермаркета стартовало в конце 2019 года. Летом 2020 года ритейлер стал подбирать кадры в свой первый магазин в Минске, который планировалось открыть в начале 2021 года. 24 сентября в соцсетях «Леруа Мерлен в Беларуси» сообщалось о «совсем скором» открытии магазина. Однако буквально недавно выяснилось, что реализация проекта приостановлена до лучших времен.

— Мы действительно приняли решение о временной приостановке нашего проекта в Минске. Данное решение было принято в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и его финансовыми последствиями, и последовавшими за ним изменениями наших стратегических приоритетов. Эти обстоятельства вынудили нас пересмотреть распределение наших ресурсов с особым вниманием, и в ближайшее время мы будем сфокусированы на трех стратегических целях в России: увеличении привлекательности омниканального магазина, развитии работы с профессионалами и электронной коммерции, — сообщили TUT.BY в компании «Леруа Мерлен Восток».

В Беларуси собеседники, знакомые с ходом и условиями реализации проекта, отмечают, что пока, согласно письму «Леруа Мерлен», проект приостановлен на три месяца. Среди причин кроме COVID-19 указано и про «иные обстоятельства».

Источники отмечают, что работа над проектом с приходом в Беларусь крупного международного ритейлера велась пять лет, и хотя компания не вкладывала средства в строительство здания под свой первый магазин, она успела понести серьезные затраты в связи с проектом. В созданном в Беларуси юрлице работало около 300 сотрудников, люди прошли обучение в России и Казахстане, компания провела большую работу с производителями. Ассортимент магазинов Leroy Merlin — это около 30 тысяч наименований, и компания традиционно делает ставку на высокую степень локализации, то есть поставщиками должны были стать белорусские производители.

Стоит отметить, что в конце октября гипермаркет Leroy Merlin площадью более 13 тыс. квадратных метров открылся в Смоленске.

 
Теги: Минск
 
 
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Источники отмечают, что работа над проектом с приходом в Беларусь крупного международного ритейлера велась пять лет, и компания успела понести серьезные затраты...
 
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