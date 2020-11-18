ЕБРР отказывается кредитовать госпроекты в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривает новые суверенные проекты в стране на фоне внутриполитической ситуации.

«Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране», - заявил «Интерфаксу» представитель пресс-службы банка.

Он отметил, что ЕБРР готов продолжить сотрудничество по ранее заключенным кредитным соглашениям госсектором по модернизации инфраструктуры.

Напомним, накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск приостановил диалог с Евросоюзом по правам человека, в том числе в связи с заморозкой операций ЕБРР и ЕИБ. «Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью», - сказал Макей в эфире госТВ.

Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси в 2019 году составили рекордные 400 млн евро. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Беларуси с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси включает 137 проектов на 1 млрд евро.

Еще в октябре в банке отмечали , что отрицаемая властями пандемия сильно ударила по экономике в начале года, а политические события осени также не прошли для экономики незамеченными.

По мнению экспертов агентства S&P , в этом году ВВП Беларуси упадет на 3%. Согласно данным Евразийского банка развития, в этом году экономика Беларуси покажет значительное падение.