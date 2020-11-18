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ЕБРР отказывается кредитовать госпроекты в Беларуси

18.11.2020 15:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривает новые суверенные проекты в стране на фоне внутриполитической ситуации.

«Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени. Мы не рассматриваем новые суверенные проекты в стране», - заявил «Интерфаксу» представитель пресс-службы банка.

Он отметил, что ЕБРР готов продолжить сотрудничество по ранее заключенным кредитным соглашениям госсектором по модернизации инфраструктуры.

Напомним, накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск приостановил диалог с Евросоюзом по правам человека, в том числе в связи с заморозкой операций ЕБРР и ЕИБ. «Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью», - сказал Макей в эфире госТВ.

Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси в 2019 году составили рекордные 400 млн евро. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Беларуси с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси включает 137 проектов на 1 млрд евро.

Еще в октябре в банке отмечали, что отрицаемая властями пандемия сильно ударила по экономике в начале года, а политические события осени также не прошли для экономики незамеченными.

По мнению экспертов агентства S&P, в этом году ВВП Беларуси упадет на 3%. Согласно данным Евразийского банка развития, в этом году экономика Беларуси покажет значительное падение. 

Согласно данным Евразийского банка развития, в этом году экономика Беларуси покажет значительное падение. Эксперты полагают, что ВВП сможет восстановиться, но лишь через два года. В мае агентство Fitch спрогнозировало резкое замедление белорусской экономики в 2020 году на 5% по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривает новые суверенные проекты в...
 
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