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Самолеты Boeing 737 MAX разрешили эксплуатировать в США
18.11.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило эксплуатировать лайнеры Boeing 737 MAX.
© Sputnik / Илья Питалев
"Руководитель FAA Стив Диксон сегодня подписал документ, который открывает путь для возвращения Boeing 737 MAX в коммерческую эксплуатацию", – говорится в сообщении на сайте американского ведомства.
Полеты лайнеров 737 МАХ были
После катастроф было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что их причиной стали ошибки в работе системы коррекции маневрирования.
Напомним, летом 2018 года белорусская авиакомпания "Белавиа" на авиасалоне в Фарнборо заключила с американской компанией Air Lease Corporation лизинговый договор, по которому в Беларусь с завода в Сиэтле в 2019–2020 годах должны были поступить новейшие Boeing 737 MAX 8. После крушений выполнение сделки было приостановлено, а в Минтрансе заявили, что данные самолеты могут быть переданы Беларуси только после того, как Европейское агентство по безопасности полетов снимет запрет на их полеты.
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По ка эти типы самолетов смогут выполнять рейсы только в США – европейские власти разрешения на полеты еще не дали.
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