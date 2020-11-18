Самолеты Boeing 737 MAX разрешили эксплуатировать в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило эксплуатировать лайнеры Boeing 737 MAX.

"Руководитель FAA Стив Диксон сегодня подписал документ, который открывает путь для возвращения Boeing 737 MAX в коммерческую эксплуатацию", – говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

Полеты лайнеров 737 МАХ были приостановлены во многих странах после того, как разбились два таких самолета: в марте 2019-го в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 МАХ компании Ethiopian Airlines (погибли 157 человек), в октябре 2018-го – индонезийской Lion Air (189 погибших).

После катастроф было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что их причиной стали ошибки в работе системы коррекции маневрирования.

Напомним, летом 2018 года белорусская авиакомпания "Белавиа" на авиасалоне в Фарнборо заключила с американской компанией Air Lease Corporation лизинговый договор, по которому в Беларусь с завода в Сиэтле в 2019–2020 годах должны были поступить новейшие Boeing 737 MAX 8. После крушений выполнение сделки было приостановлено, а в Минтрансе заявили, что данные самолеты могут быть переданы Беларуси только после того, как Европейское агентство по безопасности полетов снимет запрет на их полеты.