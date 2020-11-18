Лукашенко сказал: «Конституцию ломать не надо». Он передумал ее менять?

Источник материала: Tut.by

«Конституцию ломать не надо», — заявил Александр Лукашенко на днях во время совещания по «дорожному налогу». Учитывая, что последние месяцы о конституционной реформе со стороны власти говорят с завидной регулярностью, а депутаты собирают предложения населения по внесению изменений в главный закон страны, такие слова Лукашенко могут быть восприняты как решение власти отказаться от идеи изменить Конституцию. Так это или нет, TUT.BY спросил у депутата и политического обозревателя.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

«На сегодня в парламент какого-то перечня полномочий, которые передадут от президента, не поступало»

«Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого — изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70−80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо», — заявил Лукашенко.

В интервью белорусским и иностранным политическим обозревателям Лукашенко назвал конкретное количество полномочий, которые он готов передать другим органам власти.

«Часть элиты, так называемой нашей, хотят изменения Конституции, чтобы был баланс, чтобы была ситуация противовесов, сдержек в этой Конституции. То есть ее сбалансировать, уравновесить надо. Вот в чем суть. Я уже это начал делать. Даже при нынешней Конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий президента, которые по нынешней Конституции можно передать другим органам власти. Мы начали это делать. Чтобы люди посмотрели. Передать полномочия можно. А вот как они понесут эти полномочия — вопрос», — сказал Лукашенко.

Депутат Олег Гайдукевич уверяет, что работа по Конституции не остановилась, а, наоборот, набирает обороты. И на диалоговых площадках по всей стране обсуждают реальные, а не косметические изменения Конституции.

— Что касается слов Лукашенко, то это было совещание по дорожному налогу и, как я это понял, речь шла о том, что у нас чиновники вообще не умеют принимать решения без команды президента. Возьмите дорожный налог: они все ждут, что президент им скажет, как сделать. Несколько лет его обсуждают, принять решение не могут. Я так понял, что слова про полномочия — это именно про то, чтобы научить чиновников брать на себя ответственность за те решения, которые вы уже можете принимать по нынешней Конституции. Может быть, каким-то чиновникам придет список, напомнят, что они могут решать без президента, не написав докладную записку и не согласовывая каждый чих. Может быть, речь идет об этом? Потому что на сегодня в парламент какого-то перечня полномочий, которые передадут от президента, не поступало, — рассказал Олег Гайдукевич.

По его мнению, Лукашенко таким образом просто призвал чиновников брать ответственность на себя.

— У многих чиновников хватает полномочий, а желания что-то решать и брать на себя ответственность нет. Я эти слова воспринял именно так. Может, я ошибся и перераспределение полномочий будет в рамках президентского указа, но пока неизвестно, — говорит депутат.

«Искать в его словах новые смыслы нет повода»

При этом сегодня мы не можем знать ни то, что думает Лукашенко на этот счет, ни то, что он сделает с Конституцией, когда придет время ее менять, считает политический обозреватель Артем Шрайбман.

— Лукашенко сам говорит, что он не будет делать никаких реформ, пока не сможет успокоить ситуацию, а произойдет ли это вообще, мы не знаем. Поэтому эти гадания сейчас во многом пусты, все может сто раз измениться. Но в целом все эти заявления Лукашенко в принципе укладываются в его предыдущую риторику о том, что Конституцию полностью перекраивать по формату 1994 года он не будет, от президента как фигуры он не откажется, на парламентскую республику не пойдет, и поэтому говорит, что ломать Конституцию не надо, — считает Шрайбман.

Кроме того, судя по всему, у Лукашенко есть какая-то идея, что передачу полномочий можно начать делать и до конституционной реформы, чтобы посмотреть, как это работает.

— Разумеется, этого не получится, потому что не от Конституции зависит то, что в Беларуси построена такая вертикальная система, а от того, что эти люди привыкли так работать, и даже если приказать им брать инициативу в свои руки, получится бесконечная модернизация всех заводов с попытками дать их директорам больше автономии. Тут нужно абсолютно другое, глубинное изменение системы стимулов этих людей, а не просто сказать "берите ответственность в свои руки и выполняйте эти 50 или 70 полномочий вместо меня". Они все равно будут оглядываться на Центр. Поэтому я не вижу здесь какой-то серьезной эволюции подходов Лукашенко, он как говорил «посмотрим, что и как изменить», без какой-то конкретики, как говорил, что это будут не радикальные изменения, так и говорит. Так что искать в его словах новые смыслы нет повода, — говорит Шрайбман.

Что же касается перераспределения полномочий, то это во многом будет определяться тем, чего будет требовать общество и будут ли продолжаться протесты. Если Лукашенко увидит, что протесты сошли на нет, то он действительно может пойти на абсолютно декоративные изменения Конституции. С другой стороны, если протесты будут продолжаться, он может в принципе не пойти на изменения, потому что в кризис, в шторм на это решиться сложно.

— Здесь нет какого-то единого понятного сценария. Я не представляю себе ситуацию, когда Лукашенко, остающийся в политике, позволит радикальное переформатирование политического поля Беларуси. Это так или иначе будет вертикально управляемая сверху система, просто может быть по каким-то другим моделям, как это происходит в России, где парламент более живой, есть партии, есть партия власти, больше роль регионов. Но если эту Конституцию будет писать нынешняя власть, не будет изменения философии правления, движения Беларуси в сторону демократии. Если Лукашенко будет оставаться лицом, принимающим решение, непринципиально, на какой конкретно позиции он будет находиться и как эта власть будет оформлена, — считает Артем Шрайбман.