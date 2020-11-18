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Размер базовой ставки в Беларуси увеличится с 1 января 2021 года

18.11.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Размер базовой ставки в Беларуси увеличится с 1 января, сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Совет Министров Республики Беларусь установил базовую ставку в размере 195 рублей, такое решение закреплено постановлением правительства от 18 ноября 2020 года № 659, которое вступает в силу с 1 января 2021 года.

Базовая ставка применяется для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Республиканские органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные органы, руководители бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, должны принять меры по реализации этого постановления.

В предыдущий раз размер базовой ставки менялся 1 января текущего года: согласно решению Совмина от 13 декабря 2019 г. № 862 "Об установлении размера базовой ставки" она была установлена в размере 185 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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В предыдущий раз размер базовой ставки менялся 1 января текущего года: она была установлена в размере 185 рублей.
 
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