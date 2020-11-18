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Евразийский банк развития готов финансировать белорусские госпроекты
18.11.2020 18:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) не исключает возможности профинансировать белорусские проекты, реализация которых планировалась с участием европейских банков, заявил Sputnik директор ЕАБР по Республике Беларусь Владимир Ермолович.
"Если правительство или представители белорусского бизнеса обратятся в ЕАБР с просьбой рассмотреть возможность софинансирования или финансирования в полном объеме проектов, которые готовились к реализации с участием европейских банков, то, безусловно, мы рассмотрим такие предложения и, в случае возможности, примем в этом участие", – отметил он.
ЕАБР положительно оценивает развитие сотрудничества с республикой и готово к поиску взаимовыгодных решений, учитывающих современные реалии мирового финансового рынка.
К 1 октября текущего года инвестиционный портфель банка в Беларуси составил $940 млн, а доля нашей страны в общем текущем инвестиционном портфеле увеличилась до 23,8%.
"Мы рассчитываем, что до конца года текущий инвестиционный портфель в стране превысит $ 1 млрд", – заявил Владимир Ермолович.
Он рассказал о том, что в данный момент ЕАБР прошел предквалификационный отбор в конкурсе, объявленном Министерством транспорта Беларуси, по проекту реконструкции и техническому обслуживанию автомобильной дороги М10 (граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин) в рамках государственно-частного партнерства.
Ранее Европейский банк реконструкции и развития объявил о том, что не будет рассматривать вопросы кредитования новых госпроектов в Беларуси. Текущие обязательства будут выполнены полностью. При этом ЕБРР не собирается прекращать свою деятельность в Беларуси, а переориентирует ее на проекты в частном секторе.
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К 1 октября текущего года инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси составил $940 млн, а доля нашей страны в общем текущем инвестиционном портфеле увеличилась до 23,8%.
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