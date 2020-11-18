Новак: компании РФ продолжают стабильные поставки нефти в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Российские компании продолжают стабильные поставки нефти в Беларусь в соответствии с договоренностями, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В среду 18 ноября он и еще один российский вице-премьер Алексей Оверчук провели встречу с белорусским коллегой Юрием Назаровым, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества России и Беларуси в нефтяной сфере.

По словам Новака, российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставкам нефти на белорусские НПЗ.

"В соответствии с нашими договоренностями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях", – сказал он.

Новак уточнил, что согласованные ранее сторонами условия экспорта сырья выгодны как для российской, так и для белорусской стороны.

По информации вице-премьера, сейчас на повестке Беларуси и России остается создание экономических условий поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.

как ранее сообщал Sputnik, в ближайшее время ожидается достижение договоренностей с Беларусью о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ.

Республика уже осуществляла пробные поставки через российские порты. Несмотря на то, что Российские железные дороги при этом предоставляли скидку в 50%, по тарифам получалось, что перевалка одной тонны нефтепродуктов выходила на 10 долларов дороже, чем через порты балтийских республик. При этом и российская сторона, и белорусская уверены, что дополнительные льготы для белорусских грузов могут быть компенсированы объемами, а сами поставки будут взаимовыгодными.

Переговоры начались после того, как президент Беларуси заявил о готовности изъять грузы из портов в Прибалтике .

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