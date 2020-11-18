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Новак: компании РФ продолжают стабильные поставки нефти в Беларусь
18.11.2020 19:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Российские компании продолжают стабильные поставки нефти в Беларусь в соответствии с договоренностями, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В среду 18 ноября он и еще один российский вице-премьер Алексей Оверчук провели встречу с белорусским коллегой Юрием Назаровым, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества России и Беларуси в нефтяной сфере.
По словам Новака, российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставкам нефти на белорусские НПЗ.
"В соответствии с нашими договоренностями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях", – сказал он.
Новак уточнил, что согласованные ранее сторонами условия экспорта сырья выгодны как для российской, так и для белорусской стороны.
По информации вице-премьера, сейчас на повестке Беларуси и России остается создание экономических условий поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.
как ранее сообщал Sputnik, в ближайшее время ожидается достижение договоренностей с Беларусью о
Республика уже осуществляла пробные поставки через российские порты. Несмотря на то, что Российские железные дороги при этом предоставляли скидку в 50%, по тарифам получалось, что перевалка одной тонны нефтепродуктов выходила на 10 долларов дороже, чем через порты балтийских республик. При этом и российская сторона, и белорусская уверены, что дополнительные льготы для белорусских грузов
Переговоры начались после того, как президент Беларуси заявил о готовности
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По словам российского вице-премьера, сейчас рассматривается вопрос об экспорте белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.
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