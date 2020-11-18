ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новак: компании РФ продолжают стабильные поставки нефти в Беларусь

18.11.2020 19:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Российские компании продолжают стабильные поставки нефти в Беларусь в соответствии с договоренностями, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

© CC0 / Pixabay/ptra
В Кремле прокомментировали возможность покупки Беларусью месторождения нефти

В среду 18 ноября он и еще один российский вице-премьер Алексей Оверчук провели встречу с белорусским коллегой Юрием Назаровым, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества России и Беларуси в нефтяной сфере.

По словам Новака, российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставкам нефти на белорусские НПЗ.

"В соответствии с нашими договоренностями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях", – сказал он.

Новак уточнил, что согласованные ранее сторонами условия экспорта сырья выгодны как для российской, так и для белорусской стороны.

По информации вице-премьера, сейчас на повестке Беларуси и России остается создание экономических условий поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.

как ранее сообщал Sputnik, в ближайшее время ожидается достижение договоренностей с Беларусью о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ.

Республика уже осуществляла пробные поставки через российские порты. Несмотря на то, что Российские железные дороги при этом предоставляли скидку в 50%, по тарифам получалось, что перевалка одной тонны нефтепродуктов выходила на 10 долларов дороже, чем через порты балтийских республик. При этом и российская сторона, и белорусская уверены, что дополнительные льготы для белорусских грузов могут быть компенсированы объемами, а сами поставки будут взаимовыгодными.

Переговоры начались после того, как президент Беларуси заявил о готовности изъять грузы из портов в Прибалтике.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам российского вице-премьера, сейчас рассматривается вопрос об экспорте белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Евразийский банк развития готов финансировать белорусские госпроекты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика