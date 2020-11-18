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В доме Виктора Бабарико сотрудники КГБ провели обыск
18.11.2020 19:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среду, 18 ноября, в доме Виктора Бабарико в Мочанах прошел обыск. Об этом сообщает пресс-служба Бабарико.
— Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11.30 утра. Обыск проводили 10 человек около 3 часов. Участковый изъял охотничье оружие, — сообщили в пресс-службе.
Экс-глава Белгазпромбанка, напомним, находится в СИЗО КГБ с 18 июня. На все недвижимое имущество семьи Бабарико
В конце октября стало известно, что содержание под стражей Виктору Бабарико
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Обыск проводили 10 человек около 3 часов.
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