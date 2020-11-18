В доме Виктора Бабарико сотрудники КГБ провели обыск

Источник материала: Tut.by

В среду, 18 ноября, в доме Виктора Бабарико в Мочанах прошел обыск. Об этом сообщает пресс-служба Бабарико.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11.30 утра. Обыск проводили 10 человек около 3 часов. Участковый изъял охотничье оружие, — сообщили в пресс-службе.

Экс-глава Белгазпромбанка, напомним, находится в СИЗО КГБ с 18 июня. На все недвижимое имущество семьи Бабарико был наложен арест . 20 июня стало известно, что Бабарико предъявили обвинение . Официально они так и не были озвучены. Однако из «Списка уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию», вывешенного в Минском городском суде, стало известно , что обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ. Также ранее тогда еще генпрокурор Александр Конюк сообщил, что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.

В конце октября стало известно, что содержание под стражей Виктору Бабарико продлено по 18 декабря.