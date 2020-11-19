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50 оттенков морской волны. Посмотрели, как выглядит минский офис с настоящим «seaview»
19.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Концепция «а давайте поставим столы напротив друг друга, а посередине будем чай пить» – это уже давно не про белорусские офисы. В современных отечественных офисах все чаще появляются продуманные пространства: комнаты отдыха, кухни, «переговорки», зоны для настольных игр и многое другое. К примеру, в новом офисе международной платформы Realting.com можно поиграть в гольф, полюбоваться нью-йоркским рассветом и отдохнуть в секретной комнате. Мы продолжаем рассказывать о креативных офисах минских компаний, и в этот раз побывали в гостях у наших близких друзей.
Офис компании Realting.com находится в жилом комплексе D3 на проспекте Победителей. Три жилые высотки стоят на едином стилобате, в котором и располагаются офисные помещения. Платформа по поиску международной недвижимости находится на первом высоком этаже офисной части комплекса и имеет отдельный вход.
Общая площадь данного офиса составляет порядка 100 «квадратов». Пространство разделено на две основные комнаты. Как поясняет директор по развитию компании Алена Мартыненко, одна часть офиса предназначена для работы представителей более «тихих» видов деятельности – здесь сидят разработчики и отдел маркетинга, другая – для работы более «шумных» сотрудников – тут обитает отдел по работе с клиентами и руководство. Всего на данный момент в офисе работают 13 человек.
– Вообще, экологию внутреннего пространства я бы назвала одной из главных «фишек» нашего офиса. Мы расположены в большом городе, а это – выхлопные газы, машины, предприятия. Для того, чтобы минимизировать вредное воздействие, в офисе установлена качественная система рекуперации воздуха. Сейчас мы можем, в принципе, не открывать окна: воздух очищается, нагревается до нужной температуры и подается в офис через специальные фильтры.
Что касается использованных материалов, то перед нами – декоративный кирпич, панели ДСП с имитацией дерева, металл, наливной пол с небольшим эффектом состаренности, открытый потолок в лофтовом стиле. Алена Мартыненко отмечает, что идея была в том, чтобы не перегружать пространство, не делать его вычурным или подчеркнуто дорогим. В итоге, здесь были применены качественные бюджетные материалы.
– Все пространство говорит нам о том, что здесь живет драйв большого города – небоскребы на стенах, следы протектора на полу. При этом, получилось не брутальный, а максимально комфортно для работы. Так, мы стремились к тому, чтобы каждый сотрудник получил уединенное рабочее место, чтобы погрузиться в свою деятельность и не отвлекаться на коллег. Именно поэтому в нашем офисе появились высокие перегородки с мягкими панелями для звукоизоляции. Сейчас я уже раздумываю над тем, чтобы постелить в одной из комнат ковровое покрытие. Все-таки для отдела, в котором все сотрудники постоянно на связи, очень важна возможность хорошо слышать клиента, а не себя или коллег.
Цветовое решение нового офиса – все оттенки морской волны, основного цвета бренда Realting.com. Кстати, море – пусть и Минское – находится совсем недалеко. Шикарный вид (практически – seaview!) и возможность в любой перерыв оказаться у воды – еще одна «фишка» помещения на Победителей, 135. Этим летом сотрудники пока не успели воспользоваться данным преимуществом на полную катушку, но на следующий сезон у компании большие планы. В списке идей – велосипедные прогулки и пикники на берегу водохранилища Дрозды.
Также среди планов на будущее – создание полноценной зоны для видеоконференций. Большинство переговоров в компании, работающей с агентствами недвижимости из 53 стран мира, так или иначе велось онлайн. Ну а в этом, удивившем всех году, удаленные встречи стали нормой и для коллег, живущих в одной стране.
Ярким пятном в оформлении офиса стали и декоративные панели с американскими небоскребами. В этих картинках – почти все «ключевые слова», используемые Realting-ом: недвижимость, большие города, квартиры.
– Мы бы хотели, чтобы эти пейзажи вдохновляли наших сотрудников на работу. Если ты чувствуешь себя уставшим, а за окном – типичное минское промозглое межсезонье, стоит взглянуть на эти фотографии и ты поймешь, что все только начинается, солнце вот-вот взойдет, и впереди отличный день, полный новых свершений. Именно поэтому в кухне нас всегда встречает невероятной красоты рассвет большого города, залитого восходящим солнцем, подсвеченным изнутри панели.
Сама Алена Мартыненко выбрала себе стол не в отдельной зоне, а наравне с коллегами .
– Realting.com – это платформа, объединяющая продавцов и покупателей недвижимости со всего мира. В 2020 году рынок недвижимости оперативно отреагировал на все изменения, а технологии, которые внедряем в том числе и мы, значительно упростили процессы покупки и продажи недвижимости. Сейчас наша миссия – развитие доверительных отношений между коллегами со всего мира. Недвижимость – достаточно дорогостоящий продукт, и элемент доверия здесь очень важен. Поэтому я с гордостью говорю о том, что на платформе, которая родилась в Беларуси, сегодня присутствует порядка 160 агентств недвижимости со всех континентов. В данный момент мы официально работаем на 4 языках, а в планах – перевод платформы на 19 языков.
– Недавно мы решили, что в дни уроков будем общаться в офисе только на английском, заказывать сюда обед и вместе смотреть какой-нибудь фильм после работы или во время ланча. Естественно, тоже на английском. В целом, мне бы очень хотелось, чтобы наш офис был не просто пространством, где каждый выполняет какие-то функции. Я бы хотела, чтобы он стал местом, где по-настоящему тепло, где живут поддержка и взаимовыручка, где важны не только профессиональные, но и человеческие качества.
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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Концепция «а давайте поставим столы напротив друг друга, а посередине будем чай пить» – это уже давно не про белорусские офисы. В современных отечественных...
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