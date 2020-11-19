50 оттенков морской волны. Посмотрели, как выглядит минский офис с настоящим «seaview»

Ярким пятном в оформлении офиса стали и декоративные панели с американскими небоскребами. В этих картинках – почти все «ключевые слова», используемые Realting-ом: недвижимость, большие города, квартиры.

– Мы бы хотели, чтобы эти пейзажи вдохновляли наших сотрудников на работу. Если ты чувствуешь себя уставшим, а за окном – типичное минское промозглое межсезонье, стоит взглянуть на эти фотографии и ты поймешь, что все только начинается, солнце вот-вот взойдет, и впереди отличный день, полный новых свершений. Именно поэтому в кухне нас всегда встречает невероятной красоты рассвет большого города, залитого восходящим солнцем, подсвеченным изнутри панели.