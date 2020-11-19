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Конгресс США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси»
19.11.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), предполагающий возможное введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства, причастных к репрессиям.
Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из автором актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.
Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси.
«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.
Кроме того обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:
Инициатива должна также получить одобрение Сената, только после этого она поступит на подпись президенту США.
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Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси.
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