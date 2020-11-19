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Конгресс США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси»

19.11.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), предполагающий возможное введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства, причастных к репрессиям.


Крис Смит. Фото: Reuters

Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из автором актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.

Кроме того обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:

  • признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси»;
  • призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;
  • призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий;
  • поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;
  • разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;
  • заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;
  • требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;
  • оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.

Инициатива должна также получить одобрение Сената, только после этого она поступит на подпись президенту США.

 
 
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Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси.
 
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