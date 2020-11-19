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Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
19.11.2020 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после того, как на нем провели замену трансформаторов напряжения и испытали теплоэнергетическое оборудование, сообщила пресс-служба Минэнерго страны.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований", - заявили в пресс-службе.
В Минэнерго также уточнили, что включение первого блока АЭС в энергосеть страны провели "в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний".
Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце, говорится в сообщении.
Почему блок остановился?
Глава строительства Островецкой АЭС Виталий Полянин назвал прекращение поставки электроэнергии от станции "абсолютно рабочей ситуацией".
Причина - в качестве оборудования, его починят,
Первый энергоблок БелАЭС был
Президент страны Александр Лукашенко
На следующий день после официальной церемонии, первый энергоблок БелАЭС был внепланово
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Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября - спустя пять дней после его официального включения в энергосистему Беларуси.
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