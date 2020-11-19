Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после того, как на нем провели замену трансформаторов напряжения и испытали теплоэнергетическое оборудование, сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований", - заявили в пресс-службе.

В Минэнерго также уточнили, что включение первого блока АЭС в энергосеть страны провели "в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний".

Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце, говорится в сообщении.

Почему блок остановился?

Глава строительства Островецкой АЭС Виталий Полянин назвал прекращение поставки электроэнергии от станции "абсолютно рабочей ситуацией".

Причина - в качестве оборудования, его починят, заявлял ранее Полянин. "Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна "Росэнергоатом", - прокомментировал ситуацию представитель "Росатома".

Первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси 3 ноября. Официальная церемония с участием главы государства, посвященная этому событию, состоялась четырьмя днями позже.

Президент страны Александр Лукашенко назвал момент историческим и вновь озвучил свою идею о возведении еще одной АЭС в стране. "Коль научились, то надо и вторую станцию построить", - заявил он.

На следующий день после официальной церемонии, первый энергоблок БелАЭС был внепланово отключен от сети. Инцидент не сказался на ядерной безопасности страны.

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