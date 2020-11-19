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Первый энергоблок БелАЭС вновь стал функционировать
19.11.2020 09:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения и испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре, отметили в Минэнерго.
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Планируется, что первый энергоблок БелАЭС
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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения
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