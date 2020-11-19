Первый энергоблок БелАЭС вновь стал функционировать

Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения и испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



Фото: Василий Семашко, TUT.BY

Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре, отметили в Минэнерго.

7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

Вице-президент «Атомстройэкспорта» — структурного подразделения «Росатома», занимающегося зарубежным строительством — руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин пояснил , что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. «Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна «Росэнергоатом», — сказал он «Коммерсанту».

Планируется, что первый энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022 года.