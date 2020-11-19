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БелАЭС возобновила работу: оборудование заменили
19.11.2020 12:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
На первом блоке Белорусской АЭС заменили трансформаторы, и он снова включен в сеть.
Станция запущена в работу после замены трансформаторов напряжения и проведения испытаний, измерений и исследований,
Сейчас реактор первого энергоблока работает на мощности 40% от номинальной.
«Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре», - говорится в сообщении.
Напомним, информация о неисправностях на Белорусской АЭС
В Минэнерго сообщили, что выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Однако работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту.
По словам руководителя строительства станции Виталия Полянина трансформаторы вышли из строя, потому что были некачественными.
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На первом блоке Белорусской АЭС заменили трансформаторы, и он снова включен в сеть.
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