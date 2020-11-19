Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .



Анатолий Маркевич. Фото: «Новае жыцце»

Новым министром культуры стал экс-помощник президента-инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Эту должность он занял в феврале 2019 года.

Новому министру культуры 49 лет. Он родом из деревни Громки Щучинского района. Окончил Брестский государственный педагогический институт имени Пушкина, Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Работал учителем и директором в школах Гродненской области. В 2002-м стал заместителем председателя Кореличского райисполкома. В 2010—2011 годах возглавлял Кореличский районный Совет депутатов, работал председателем Новогрудского райисполкома с 2011 по 2019 год.

До этого момента министерство культуры Беларуси возглавлял 47-летний Юрий Бондарь. Он получил этот пост в сентябре 2017 года. Ранее Бондарь был ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств. БГУКИ Бондарь возглавлял с 2013 года. Кроме этого, он является замглавы Мингорсовета депутатов.