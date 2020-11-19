Заместителем гендиректора МЗКТ стал выходец из КГБ

Источник материала: Tut.by

Александр Ветеневич назначен заместителем гендиректора по безопасности, режиму и кадрам Минского завода колесных тягачей. Соответствующее решение руководителя предприятия разместил у себя в телеграм-канале активист Антон Мотолько. В МЗКТ отказались от комментариев.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

До недавних пор Ветеневич работал начальником Молодечненского межрайонного отдела управления КГБ по Минску и Минской области.

В августе по МЗКТ прокатились акции протеста. От замгендиректора по идеологической работе и кадрам Павла Огера требовали подать в отставку.

Александр Лукашенко побывал на МЗКТ, работники которого высказали ему недовольство как итогами выборов, так и насилием со стороны силовиков.

Гендиректор предприятия Алексей Римашевский сказал, что голосовал на выборах за Лукашенко, но признал, что он «не выиграл выборы».