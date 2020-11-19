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Заместителем гендиректора МЗКТ стал выходец из КГБ
19.11.2020 12:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Ветеневич назначен заместителем гендиректора по безопасности, режиму и кадрам Минского завода колесных тягачей. Соответствующее решение руководителя предприятия
До недавних пор Ветеневич работал начальником Молодечненского межрайонного отдела управления КГБ по Минску и Минской области.
В августе по МЗКТ прокатились акции протеста. От замгендиректора по идеологической работе и кадрам Павла Огера
Александр Лукашенко побывал на МЗКТ, работники которого
Гендиректор предприятия Алексей Римашевский сказал, что голосовал на выборах за Лукашенко, но признал, что он «не выиграл выборы».
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Александр Ветеневич назначен заместителем гендиректора по безопасности, режиму и кадрам Минского завода колесных тягачей.
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