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География экспорта продуктов из Беларуси насчитывает 105 стран

19.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Беларусь увеличила количество стран, в которые поставляется государственная сельскохозяйственная продукция, сообщил на брифинге замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Игорь Брыло.

© Sputnik / Варвара Гертье
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"Если в прошлом году на отчетную дату у нас было 93 страны, то теперь - уже 105 стран мира, в которые мы продаем продукцию", - прокомментировал расширение географии экспорта Брыло.

На текущий год сумма, на которую у Беларуси закупили продовольствие, составляет 4,5 млрд долларов - 106,1% к такому же периоду прошлого года. Наибольшей популярностью за рубежом пользуется белорусская мясная и молочная продукция.

Россия - основной партнер

Большая часть поставок по прежнему идет в Россию, отметил замминистра. Однако, по его словам, благодаря диверсификации экспорта, доля РФ в общем объеме поставок за рубеж уменьшилась на 23,1%.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Надо сказать, что доля РФ в экспорте сельскохозяйственной продукции составляет уже 74,5%, и по сравнению с 2019 годом это 97,6%, то есть у нас идет постепенное снижение доли российского экспорта в самой структуре экспорта за счет увеличения количества других стран", - цитирует Брыло РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время лидерская позиция России в белорусском экспорте сохранится.

Ранее министерство сообщило, что товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания двух стран составил 3,7 млрд долларов.

Китайский рынок - премиальный

Беларусь активно увеличивает долю поставок продовольствия в Китай, так как считает данный рынок премиальным, сказал Брыло.

За 2020 год в КНР отгрузили сельскохозяйственную продукцию на сумму почти 200 млн долларов. Таким образом, Беларусь увеличила уровень экспорта в Китай в 2,3 раза.

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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на диверсификацию рынков сбыта, Россия продолжает занимать лидирующую позицию среди экспортеров белорусского продовольствия.
 
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