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До 14 960 рублей: собрали вакансии с самой большой зарплатой в Беларуси
19.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Самой высокооплачиваемой вакансией, которая предлагается Государственной службой занятости, является командир воздушного судна.
© Sputnik / Виктор Толочко
Зарплата такого сотрудника составляет 14 960 рублей в месяц. Вакансию предлагает одна из частных авиакомпаний. От соискателя требуется допуск к полетам в качестве командира воздушного судна Learjet 60 XR, высшее образование по специальности "пилот", отличное знание английского языка и другое.
Выше некуда
Всего в базе данных Государственной службой занятости содержится более 77 тысяч вакансий.
В число самых высокооплачиваемых также входит предложение о работе директором визового сервис центра. На ставку зарплата этого специалиста составляет 6 965 рублей.
Еще один руководитель требуется в компанию, которая является резидентом Парка Высоких Технологий и занимается разработкой программных продуктов и оказанием IT услуг. Предлагаемая зарплата – 6 069 рублей.
Высокий доход обещают не только начальникам, но и медикам. Например, в 5-ю городскую клиническую больницу Минска требуется анестезиолог-реаниматолог с окладом в 5 200 рублей, а также медсестра-анестезист, которой готовы платить за работу 3 700 рублей каждый месяц.
Предлагается работа и на Белорусской АЭС. Например, открыта вакансия начальника смены цеха – оклад составляет 4 386 рублей. Соискателю в случае необходимости готовы предоставить квартиру для проживания.
© Sputnik / Виктор Толочко
Куда ниже
Есть в службе занятости вакансии с доходом пониже. Так, дворнику в детском садике в Слуцке предлагается 185 рублей за работу на полставки. Столько же готовы заплатить хормейстеру в доме культуры в Глуске и трактористу в Шклове.
Невысокие зарплаты предлагаются и некоторым медикам. Например, в Витебске в стоматологический центр требуется врач. Зарплата на 0,25 ставки - 185 рублей. А в Могилеве ищут врача-терапевта в поликлинику с окладом в 186 рублей. Специалисту тоже предлагается работать на 0,25 ставки.
В число низкооплачиваемых вошли вакансии постижера в Могилевский областной драмтеатр (оклад на 0,5 ставки - 186 рублей), библиотекаря в городском поселке Ушачи (186,91 рублей), сестры-хозяйки в Барановичской городской больнице (187,5 рублей), артиста хора в Гродненской капелле (187,5 рублей), инспектора по кадрам в Берестовицком сельскохозяйственном лицее (187,5 рублей).
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Хорошие зарплаты стали предлагать медикам - так, в одну из минских больниц требуется врач-анестезиолог с окладом в 5 200 рублей.
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