|
Армения, Азербайджан, Китай. Бывшие силовики стали дипломатами
19.11.2020 13:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывшие руководители силовых ведомств возглавили посольства Беларуси в Армении, Азербайджане и Китае. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Экс-генпрокурор Александр Конюк возглавил белорусскую дипмиссию в Армении.
Бывший госсекретарь Совбеза и министр обороны Андрей Равков стал послом в Азербайджане.
Равков и Конюк покинули свои должности
А вот глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько оставался на своем посту до последнего времени. Но сейчас он командирован послом в Китай. Минск подбирал кандидата для дипмисии в КНР
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-генпрокурор Александр Конюк возглавил белорусскую дипмисию в Армении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)