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Армения, Азербайджан, Китай. Бывшие силовики стали дипломатами

19.11.2020 13:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшие руководители силовых ведомств возглавили посольства Беларуси в Армении, Азербайджане и Китае. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Экс-генпрокурор Александр Конюк возглавил белорусскую дипмиссию в Армении.

Бывший госсекретарь Совбеза и министр обороны Андрей Равков стал послом в Азербайджане.

Равков и Конюк покинули свои должности 3 и 9 сентября соответственно.

А вот глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько оставался на своем посту до последнего времени. Но сейчас он командирован послом в Китай. Минск подбирал кандидата для дипмисии в КНР 5 месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-генпрокурор Александр Конюк возглавил белорусскую дипмисию в Армении.
 
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