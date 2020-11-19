Армения, Азербайджан, Китай. Бывшие силовики стали дипломатами

Источник материала: Tut.by

Бывшие руководители силовых ведомств возглавили посольства Беларуси в Армении, Азербайджане и Китае. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Экс-генпрокурор Александр Конюк возглавил белорусскую дипмиссию в Армении.

Бывший госсекретарь Совбеза и министр обороны Андрей Равков стал послом в Азербайджане.

Равков и Конюк покинули свои должности 3 и 9 сентября соответственно.

А вот глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько оставался на своем посту до последнего времени. Но сейчас он командирован послом в Китай. Минск подбирал кандидата для дипмисии в КНР 5 месяцев .