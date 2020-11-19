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УКС начинает строить новый дом в Сухарево. Цена «квадрата» с отделкой – $ 759
19.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«УКС Центрального района г. Минска» начал строительство жилого дома № 57 в микрорайоне Сухарево-5. Проектная декларация по объекту опубликована в свежем номере газеты “Звязда”. Квартиры для очередников будут сдаваться с отделкой, цена квадратного метра –$ 759для нормируемой площади.
О доме
Новостройка возводится на участке в границах ул. Пимена Панченко – ул. Сухаревская. К строительству дома застройщик уже присупил, а сдать объект планируется через год – в ноябре 2021 года. Проектом предусматривается возведение “панельки” серии М464-М. Это будет двухсекционный 7-8 этажный дом на 59 квартир (14 - однокомнатных, 32 - двухкомнатные, 13 - трехкомнатных).
Квартиры будут сданы с отделкой:
Цены и условия
Квартиры в новостройке предложены минским очередникам (в первую очередь многодетным семьям), по направлениям районных администраций. К строительству доступны все 59 квартир, в том числе:
Ориентировочная стоимость строительства 1 кв. метра жилого помещения составляет 1 935,68 рублей для нормируемой площади и 2 700 рублей для площади, превышающей нормируемую.
При этом, стоит учесть, что цена «квадрата» сформирована без учета затрат застройщика, не включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта долевого строительства, но относимых на стоимость строительства. Данные затраты будут предъявлены дольщику по окончанию строительства с заключением дополнительного соглашения.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 25 ноября 2020 года.
К слову
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев недавно выступил с поручением оказать помощь многодетным семьям в оформлении кредитов на улучшение
Помимо Сухарево, многодетным очередникам из Минска, предложено строительство квартир в Смолевичах (
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«УКС Центрального района г. Минска» начал строительство жилого дома № 57 в микрорайоне Сухарево-5. Проектная декларация по объекту опубликована в свежем номере...
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