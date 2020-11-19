УКС начинает строить новый дом в Сухарево. Цена «квадрата» с отделкой – $ 759

Источник материала: realt.by

«УКС Центрального района г. Минска» начал строительство жилого дома № 57 в микрорайоне Сухарево-5. Проектная декларация по объекту опубликована в свежем номере газеты “Звязда”. Квартиры для очередников будут сдаваться с отделкой, цена квадратного метра –$ 759для нормируемой площади.

О доме

Новостройка возводится на участке в границах ул. Пимена Панченко – ул. Сухаревская. К строительству дома застройщик уже присупил, а сдать объект планируется через год – в ноябре 2021 года. Проектом предусматривается возведение “панельки” серии М464-М. Это будет двухсекционный 7-8 этажный дом на 59 квартир (14 - однокомнатных, 32 - двухкомнатные, 13 - трехкомнатных).

Квартиры будут сданы с отделкой:

потолки – акриловая краска;

стены – обои (жилые комнаты, коридоры, кухни, уборные), плитка ( совмещенные санузлы, ванные);

совмещенные санузлы, ванные); полы – линолеум ( жилые комнаты, коридоры, кухни), плитка (санузлы, уборные и ванные).

Цены и условия

Квартиры в новостройке предложены минским очередникам (в первую очередь многодетным семьям), по направлениям районных администраций. К строительству доступны все 59 квартир, в том числе:

14 однокомнатных квартир общей площадью от 48,98 до 55,92 м2;

32 двухкомнатные квартиры общей площадью от 65,73 до 80,15 м2;

13 трехкомнатных квартир общей площадью 92,15 м2.

Ориентировочная стоимость строительства 1 кв. метра жилого помещения составляет 1 935,68 рублей для нормируемой площади и 2 700 рублей для площади, превышающей нормируемую. Купить квартиру в новостройке можно в рассрочку – первоначальный взнос 20%, оставшаяся сумма оплачивается ежемесячно в соответствии с графиком платежей.

При этом, стоит учесть, что цена «квадрата» сформирована без учета затрат застройщика, не включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта долевого строительства, но относимых на стоимость строительства. Данные затраты будут предъявлены дольщику по окончанию строительства с заключением дополнительного соглашения.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 25 ноября 2020 года.

К слову

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев недавно выступил с поручением оказать помощь многодетным семьям в оформлении кредитов на улучшение жилищных условий и ускорить направление этой категории граждан на строительство жилья.

Помимо Сухарево, многодетным очередникам из Минска, предложено строительство квартир в Смолевичах ( цена «квадрата» с отделкой от $ 550 ) и в микрорайоне Лошица 8.1 в Минске, где цена стартует от $ 478 за «квадрат» с отделкой .

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