Рокировки в МВД: Карпенков - замминистра, Казакевич больше не первый зам

Источник материала: Tut.by

Генерал-майор Юрий Назаренко назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .



Фото: пресс-служба МВД

Ранее Юрий Назаренко занимал должность заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками.

До него пост первого заместителя главы МВД занимал Геннадий Казакевич. Он получил этот пост в феврале 2020 года. Он сохраняет пост замминистра (но без приставки «первый» и остается начальником криминальной милиции).

«Раньше первым замом был тот, кто курирует криминальную милицию. Теперь — начальник милиции общественной безопасности. Того требует ситуация и время», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Кроме того, Александр Лукашенко назначил главу ГУБОПиК Николая Карпенкова заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками.

Кто такой Юрий Назаренко

Юрию Назаренко 44 года. Он родом из Слонима Гродненской области.

Родился 17 апреля 1976 года в Слониме Гродненской области. Отец — офицер, служил в Военно-воздушных силах. Семья переезжала вместе с отцом по разным точкам бывшего Советского Союза, а после распада СССР вернулась в Беларусь.

Окончил факультет внутренних войск Военной академии Республики Беларусь. После был распределен в часть 3214. Прошел квалификационные испытания на право ношения крапового берета.

Проходил обучение на командно-штабном факультете Военной академии Беларуси. В июне 2009 года стал первым заместителем командира части — начальником штаба войсковой части 5526 в Бресте. С марта 2010 года по октябрь 2014 года служил в различных подразделениях Службы безопасности президента.

В октябре 2014 года назначен командиром Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) войсковой части 3214. С марта 2018 года руководил штабом Службы безопасности президента.

15 октября 2019 года назначен заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь — командующим внутренними войсками.

Включен в санкционный список стран Балтии в связи с тем, что своими действиями он организовал насильственное подавление мирных протестов.

Кто такой Николай Карпенков

Николаю Карпенкову 52 года, минчанин, окончил Минское суворовское военное училище. После — Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище.



Геннадий Карпенков. Фото: belvpo.com

Четыре года отслужил в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии, а потом два года работал на оперативных должностях в органах внутренних дел Беларуси.

После возглавил боевую группу подразделения «Беркут», на базе которого было создано антитеррористическое спецподразделение МВД «Алмаз».

Восемь лет проработал в Службе безопасности президента, попутно окончил Академию МВД.

С 2003 по 2010 год служил командиром спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». В 2011 году назначен начальником 6-го управления (по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Через год перешел на пост главы управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (УПНиПТЛ) криминальной милиции МВД.

В 2014 году стал начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.

Широкая общественность узнала о Николае Карпенкове 6 сентября этого года. Во время проходящего в Минске мирного протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов, Николай Карпенков разбил дубинкой стеклянную дверь в кафе O'Petit — там прятались участники акции.