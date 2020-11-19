ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рокировки в МВД: Карпенков - замминистра, Казакевич больше не первый зам

19.11.2020 14:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генерал-майор Юрий Назаренко назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: пресс-служба МВД

Ранее Юрий Назаренко занимал должность заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками.

До него пост первого заместителя главы МВД занимал Геннадий Казакевич. Он получил этот пост в феврале 2020 года. Он сохраняет пост замминистра (но без приставки «первый» и остается начальником криминальной милиции).

«Раньше первым замом был тот, кто курирует криминальную милицию. Теперь — начальник милиции общественной безопасности. Того требует ситуация и время», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Кроме того, Александр Лукашенко назначил главу ГУБОПиК Николая Карпенкова заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками.

Кто такой Юрий Назаренко

Юрию Назаренко 44 года. Он родом из Слонима Гродненской области.

Родился 17 апреля 1976 года в Слониме Гродненской области. Отец — офицер, служил в Военно-воздушных силах. Семья переезжала вместе с отцом по разным точкам бывшего Советского Союза, а после распада СССР вернулась в Беларусь.

Окончил факультет внутренних войск Военной академии Республики Беларусь. После был распределен в часть 3214. Прошел квалификационные испытания на право ношения крапового берета.

Проходил обучение на командно-штабном факультете Военной академии Беларуси. В июне 2009 года стал первым заместителем командира части — начальником штаба войсковой части 5526 в Бресте. С марта 2010 года по октябрь 2014 года служил в различных подразделениях Службы безопасности президента.

В октябре 2014 года назначен командиром Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) войсковой части 3214. С марта 2018 года руководил штабом Службы безопасности президента.

15 октября 2019 года назначен заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь — командующим внутренними войсками.

Включен в санкционный список стран Балтии в связи с тем, что своими действиями он организовал насильственное подавление мирных протестов.

Кто такой Николай Карпенков

Николаю Карпенкову 52 года, минчанин, окончил Минское суворовское военное училище. После — Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище.


Геннадий Карпенков. Фото: belvpo.com

Четыре года отслужил в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии, а потом два года работал на оперативных должностях в органах внутренних дел Беларуси.

После возглавил боевую группу подразделения «Беркут», на базе которого было создано антитеррористическое спецподразделение МВД «Алмаз».

Восемь лет проработал в Службе безопасности президента, попутно окончил Академию МВД.

С 2003 по 2010 год служил командиром спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». В 2011 году назначен начальником 6-го управления (по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Через год перешел на пост главы управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (УПНиПТЛ) криминальной милиции МВД.

В 2014 году стал начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.

Широкая общественность узнала о Николае Карпенкове 6 сентября этого года. Во время проходящего в Минске мирного протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов, Николай Карпенков разбил дубинкой стеклянную дверь в кафе O'Petit — там прятались участники акции.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генерал-майор Юрий Назаренко назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности. Геннадий...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Армения, Азербайджан, Китай. Бывшие силовики стали дипломатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика