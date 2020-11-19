|
Сын Шакутина возглавил компанию в России
19.11.2020 15:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сын известного белорусского бизнесмена, председателя совета директоров холдинга «Амкодор» Александра Шакутина возглавил российскую компанию «Амкодор-Онего». Это следует из информации на сайте белорусского производителя спецтехники и российского реестра юрлиц.
Александр Шакутин — младший сменил на посту руководителя «Амкодора-Онего» Сергея Гайтюкевича.
В 2018 году «Амкодор»
Александр Шакутин — младший родился 5 августа 1985 года в деревне Прилукская Слобода Минского района. В 2008 году окончил Белорусский государственный университет по специальности «юрист».
Свою трудовую деятельность ведет с 2003 года, следует из биографии. Все это время работал в компаниях, которые связаны с бизнесом его отца. Правда, начинал на невысоких должностях — юрисконсульт, специалист по маркетингу, торговый агент. C июля 2011 года по май 2018 года был генеральным директором «Спамаш Групп». Затем более двух лет являлся первым замгендиректора ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга". С сентября 2020 года — руководитель «Амкодор-Онего».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сын известного белорусского бизнесмена, председателя совета директоров холдинга «Амкодор» Александра Шакутина возглавил российскую компанию «Амкодор-Онего».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)