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Сын Шакутина возглавил компанию в России

19.11.2020 15:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сын известного белорусского бизнесмена, председателя совета директоров холдинга «Амкодор» Александра Шакутина возглавил российскую компанию «Амкодор-Онего». Это следует из информации на сайте белорусского производителя спецтехники и российского реестра юрлиц.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александр Шакутин — младший сменил на посту руководителя «Амкодора-Онего» Сергея Гайтюкевича.

В 2018 году «Амкодор» приобрел имущество находившегося в процедуре банкротства Онежского тракторного завода в Петрозаводске и создал на его базе компанию «Амкодор-Онего». При поддержке местных и федеральных властей Шакутины планируют модернизировать завод в Карелии и наладить производство машин для лесопромышленного комплекса. Первые единицы лесозаготовительной техники сошли с конвейера «Амкодор-Онего» в марте этого года.

Александр Шакутин — младший родился 5 августа 1985 года в деревне Прилукская Слобода Минского района. В 2008 году окончил Белорусский государственный университет по специальности «юрист».

Свою трудовую деятельность ведет с 2003 года, следует из биографии. Все это время работал в компаниях, которые связаны с бизнесом его отца. Правда, начинал на невысоких должностях — юрисконсульт, специалист по маркетингу, торговый агент. C июля 2011 года по май 2018 года был генеральным директором «Спамаш Групп». Затем более двух лет являлся первым замгендиректора ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга". С сентября 2020 года — руководитель «Амкодор-Онего».

 
 
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Сын известного белорусского бизнесмена, председателя совета директоров холдинга «Амкодор» Александра Шакутина возглавил российскую компанию «Амкодор-Онего».
 
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