«Власти выгодно спрятать дело в черном ящике пыточных камер и РУВД». Эксперты о записи, где обсуждают Бондаренко

Источник материала: Tut.by

После публикации записи двух телефонных разговоров между двумя мужчинами, которые обсуждают избиение Романа Бондаренко и его состояние, в Сети стали активно обсуждать, фейк это или нет и кому было выгодно опубликование этого разговора. TUT.BY спросил у экспертов, кому было выгодно показать обществу эту запись и к чему это может привести, если разговор настоящий и происходит именно между Дмитрием Басковым и Дмитрием Шакутой, как утверждает автор публикации с записью.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Этот разговор — явка с повинной»

Три самые популярные версии, которые обсуждаются в Сети, звучат так:

Участники разговора, если предположить, что это действительно Дмитрий Басков и Дмитрий Шакута, сами выложили запись в Сеть, чтобы отвести удар от себя: во время разговора очень подробно обсуждается хронология событий 11 ноября во «дворе перемен» и звучит, что Романа Бондаренко оттуда увели еще в сознании;

Идет борьба спецслужб, в частности КГБ с МВД, и запись «слил» КГБ;

Запись — фейк.

Политолог Павел Усов считает, что первая версия не выдерживает никакой критики, потому что таким образом люди сами подставляют себя под уголовную статью.

— По сути, опубликование записи своими руками — это самоубийство. Во-первых, если предположить, что это действительно Басков и Шакута, то им ничто не угрожает, система ведь не развалилась. Лукашенко заявил, что это была бытовая потасовка, Следственный комитет сказал, это была драка между агрессивно настроенными местными жителями, Басков заявил, что его вообще там не было. То есть какой смысл делать слив, если система никого не собирается арестовывать, ни один человек из этой структуры репрессий за три месяца не был арестован или наказан, несмотря на факты насилия и пыток. Люди из системы чувствуют себя уверенно и безнаказанно, им защищать себя не нужно.

Так или иначе этот разговор — явка с повинной, это признание, что говорящие по телефону люди 11 ноября были во дворе на Червякова и видели Романа Бондаренко, то есть признание, что в какой-то степени они имеют отношение к смерти человека. С учетом обстоятельств, при смене власти, это можно трактовать как соучастие и получить пожизненный срок.

— Но это если бы система сломалась. Сейчас ей ничего не угрожает, она чувствует свою полную безнаказанность. Плюс это прямой удар по Лукашенко, поэтому эта версия скорее не подходит, — считает политолог.

Версия про целенаправленный «слив» спецслужб, по мнению Усова, тоже не имеет под собой почвы: никакой борьбы спецслужб в Беларуси не идет. Но при этом понятно, что чиновников в стране и правда прослушивают.



Мужчина в сером костюме похож на Дмитрия Шакуту. Стоп-кадр видео, снятого во «дворе перемен» 11 ноября.

— Надо учитывать, что такого уровня прослушка может быть только у КГБ и Службы безопасности президента. Но это значит, что прослушка этих людей велась давно, ее не включили только после смерти Романа Бондаренко. В Беларуси, я уверен, слушаются почти все чиновники — это гарантия их лояльности. Если же учесть, что запись опубликовал КГБ или СБП, то тут стоит вопрос мотивации. Я сомневаюсь, что это может быть борьба спецслужб, например КГБ или СПБ с МВД. Сейчас МВД делает всю черную работу, дискредитировать эту систему невыгодно, потому что в принципе Лукашенко держит равновесие — если посмотреть на последние перестановки, то видно, что КГБ сегодня контролирует все сферы: и Администрацию президента, и Комитет Госконтроля, и Брестскую область. Думаю, высшие чины понимают, что в это время нестабильности борьба структур за влияние, если она есть, скорее деконсолидирует систему, — считает Усов.

Политолог не исключает, что прослушку могли «слить» и спецслужбы России: Служба внешней разведки России или ФСБ. Россия крайне раздражена происходящим в Беларуси, неспособностью Лукашенко навести порядок, а его последние заявления, что он не станет ломать Конституцию и никакая Россия и Путин его не заставят, могли подлить масла в огонь. Опубликованием такой записи разговора Россия хочет продемонстрировать, что любое нарушение договоренностей — за выдачу кредита или поддержку политики Минска — чревато последствиями, и показать, какой уровень контроля и проникновения в белорусскую систему есть у Кремля.

— Но я все же склоняюсь к версии, если эта запись настоящая, что это сделал просто смелый, достойный человек из системы. Например из технического персонала КГБ или СПБ — смотря кто вел прослушку. То есть человек понимает, что то, что происходит в стране, — неприкрытый фашизм и так быть не должно. Конечно, этот человек сильно рисковал, но, как мне кажется, это одна из более вероятных версий, — считает Усов.

Вероятность того, что запись — фейк, тоже существует: такие вещи по телефону обычно не обсуждаются. И уж тем более не обсуждаются чиновниками, а Басков (если это действительно был он) все же высокопоставленный чиновник.

— Неважно, замешан ты в истории или нет, но это невероятно, чтобы люди были настолько глупыми, чтобы обстоятельно обсуждать по телефону такие вещи. Это одно из тех сомнений, которое меня гложет. Да, есть те, кто узнал их голоса, но должна быть серьезная экспертиза, которая докажет, что эти голоса принадлежат определенным людям. Потому что эта запись — признание в государственном терроре с привлечением приближенных лиц. Это нельзя оставлять, и необходимо обстоятельно изучить с привлечением экспертов. Если это фейк, то сделан он на очень высоком уровне, — говорит Павел Усов.

«Перевести вину на силовиков, на милицию — кажется властям хорошим ходом, чтобы „отмазать“ своих»

Для интерпретации значения этой записи следует определиться с вопросом ее подлинности и с ее источником, подчеркивает политолог Юрий Чаусов.



Конфликт во «дворе перемен» 11 ноября 2020 года.

— Если запись подлинная (а голоса на ней действительно очень похожи на голоса тех лиц из окружения Лукашенко, которые связаны с гибелью Романа Бондаренко), то возможны варианты как перехвата реального разговора, так и его инсценировки, своеобразного сознательного пранка. В условиях острой информационной конфронтации это может быть медийным трюком: представить версию, в которой заинтересованы власти, не в официальном заявлении, а в виде «информационного слива». К перехвату тайного разговора соучастников теперь у общества больше доверия, чем к официальным объяснениям властей и плодам творчества официальных пропагандистов, тем более что и распространяется запись в анонимных телеграм-каналах, — считает Чаусов.

Версия о том, что записи были опубликованы некими тайными сторонниками свободы среди сотрудников спецслужб или работниками операторов мобильной связи, представляется крайне маловероятной — уж очень удобна для властей та трактовка, которая строится вокруг этой записи, будь она настоящим разговором или инсценировкой. Да и технические возможности прослушивать окружение президента, скорее всего, имеет лишь ограниченное число субъектов.

— Эта запись в целом может быть встроена в версию, которая была изначально представлена властями: драка между некими неизвестными, пострадавший, которого забрали в милицию. Да, участники разговора говорят о том, что передавали свою жертву милиционерам еще в сознании. Но, судя по всему, отряды дружинников, убивающие граждан на улицах, — это перебор даже для теперешнего режима. Особенно в ситуации, когда эти «неравнодушные граждане» оказываются членами ближнего круга Лукашенко и особенно когда на них завязано одно из любимых развлечений главы государства в виде хоккейного чемпионата мира в Минске. Глава хоккейной федерации, который лично участвует в нападении на мирного гражданина в центре белорусской столицы — это не самая лучшая картинка в условиях, когда за границей разворачивается кампания по переносу белорусской части хоккейного первенства мира в другую страну, — говорит политолог.

Отряды тонтон-макутов (добровольческая милиция национальной безопасности — гаитянское военизированное формирование и ультраправая политическая группировка. Объединяли функции эскадронов смерти, полиции, госбезопасности и дювальеристской политической организации. — Прим.TUT.BY) на улицах, которые могут безнаказанно избивать граждан, может быть, и кажутся пропагандистам хорошим средством запугивания населения внутри страны. Но вот для внешнего получателя информации такая картинка с трудом вяжется с тезисами о безопасности участия в будущем чемпионате по хоккею. И дело даже не в том, что команды или болельщики могут не приехать, чемпионат у Беларуси могут отобрать чисто по причинам отсутствия безопасности в стране.

— В этих условиях перевести вину на силовиков, на милицию — кажется властям хорошим ходом, чтобы «отмазать» своих. Это не первая жертва произвола, на который дан карт-бланш силовым структурам, для которых убраны все правовые ограничения и которые уверены в своей безнаказанности, — говорит Юрий Чаусов.

С точки зрения права ответственность государства за состояние человека, который находился в руках правоохранителей, бесспорна. Также бесспорна и обязанность властей расследовать эту смерть и наказать виновных в убийстве либо в неоказании помощи избитому, которое повлекло смерть.

— Но в сегодняшней ситуации властям выгодно спрятать это дело в черном ящике пыточных камер и РУВД, дабы избиение, попавшее в объективы многих камер, не стало свидетельством убийства мирного гражданина хоккеистами президентской команды. Эта запись призвана перевести вину за смерть Бондаренко с близкого окружения Лукашенко на силовые структуры, которые теперь уверены в своей безнаказанности и для которых одним преступлением меньше или больше — значения уже в целом не имеет, — считает политолог.