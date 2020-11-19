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Больше ни одного евро правительству Лукашенко: ЕС анонсировал новые санкции в ответ на насилие властей
19.11.2020 17:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси. Об этом, как
— Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей, — сказал он.
По его словам, ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, все средства для этой страны пойдут через НПО гражданскому обществу.
Как сообщает
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Больше ни одного евро правительству Лукашенко: ЕС анонсировал новые санкции в ответ на насилие властей
Как сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, новые ограничительные меры подготовят в течение следующих нескольких недель. Они затронут в том числе...
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