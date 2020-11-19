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Больше ни одного евро правительству Лукашенко: ЕС анонсировал новые санкции в ответ на насилие властей

19.11.2020 17:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран сообщества.


Фото: Reuters

— Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей, — сказал он.

По его словам, ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, все средства для этой страны пойдут через НПО гражданскому обществу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, новые
ограничительные меры подготовят в течение следующих нескольких недель. Они затронут в том числе структуры, которые, по данным источников, финансируют Лукашенко. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

 
 
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Как сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, новые ограничительные меры подготовят в течение следующих нескольких недель. Они затронут в том числе...
 
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