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Эксперт рассказала, получится ли отключить Беларусь от SWIFT
20.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Отключение Беларуси от международной системы SWIFT маловероятно, но такая мера может сильно повлиять на экономику страны, сообщила политический аналитик European Policy Centre (EPC) Аманда Пол.
Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Кажется маловероятным, что Европа или США попросят SWIFT отключить Белоруссию. Насколько мне известно, SWIFT отключил пока только одну страну, а именно Иран, и это был беспрецедентный шаг", - цитирует слова Пол
Эксперт отметила, что технически страна может быть отключена от системы, так как SWIFT обязан соблюдать решения Евросоюза, так как зарегистрирован в соответствии с бельгийским законодательством.
В случае отключения банковской системы от SWIFT кредитные институты и их клиенты лишаются возможности переводить через границу деньги, что окажет серьезное влияние на торговлю, инвестиции и миллионы финопераций.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В ней задействованы более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах мира.
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В таком случае банки и их клиенты лишаются возможности переводить деньги через границу, что серьезно влияет на торговлю и инвестиции.
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