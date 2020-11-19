Эксперт рассказала, получится ли отключить Беларусь от SWIFT

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Отключение Беларуси от международной системы SWIFT маловероятно, но такая мера может сильно повлиять на экономику страны, сообщила политический аналитик European Policy Centre (EPC) Аманда Пол.

Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хочет добиться отключения страны от SWIFT и прекращения выделения кредитов государственным финучреждениям Беларусбанк и Белагропромбанк.

"Кажется маловероятным, что Европа или США попросят SWIFT отключить Белоруссию. Насколько мне известно, SWIFT отключил пока только одну страну, а именно Иран, и это был беспрецедентный шаг", - цитирует слова Пол РИА Новости .

Эксперт отметила, что технически страна может быть отключена от системы, так как SWIFT обязан соблюдать решения Евросоюза, так как зарегистрирован в соответствии с бельгийским законодательством.

В случае отключения банковской системы от SWIFT кредитные институты и их клиенты лишаются возможности переводить через границу деньги, что окажет серьезное влияние на торговлю, инвестиции и миллионы финопераций.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В ней задействованы более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах мира.

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