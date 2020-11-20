Кто из крупных белорусских бизнесменов вложился в крипту

Источник материала: Tut.by

Криптобизнес в Беларуси легализовали в 2017 году в рамках Парка высоких технологий декретом президента № 8 «О развитии цифровой экономики». Документы, регламентирующие деятельность криптобирж, появились через год. Кто из крупных белорусских бизнесменов решил вложиться в операции с токенами?



Фото: Reuters

Currency

Первым криптопроектом в ПВТ в начале 2019 года оказалась биржа Currency.com. Ее зарегистрировали Larnabel Ventures российского бизнесмена Саида Гуцериева и VP Capital Виктора Прокопени, стоявшего у истоков появления декрета № 8.

Проект позволяет обменивать обычные деньги на криптовалюты. На бирже также торгуются токенизированные активы на сырье, акции крупных компаний и индексы, привязанные к базовой их рыночной стоимости.

Технологическим партнером криптобиржи стал Capital.com, в который ранее семья Гуцериевых и Прокопеня инвестировали 25 млн долларов. Этот финтех-стартап предлагал пользователям играть на ценах акций, нефти и золота с использованием искусственного интеллекта. Capital.com называет себя инвестиционной компанией, сосредоточенной на разработке программного обеспечения для трейдинга и обучающих приложений.

В 2020 году Саид Гуцериев расширил финансовый бизнес, выкупив у белорусского государства Паритетбанк.

iExchange

Вскоре после Currency была зарегистрирована криптобиржа iExchange. Проект запустила компания «Криптотрейд». Ее учредителями стала «группа физических лиц из России, Беларуси и Украины», говорил TUT.BY совладелец компании украинец Игорь Снижко.

Другими учредителями стали директор компании «ЗападТрансэкспедиция» Людмила Неронская и представитель белорусского турбизнеса Наталья Шарепо. Директором «Криптотрейда» назначили выходца из российского Сбербанка Максима Абдуллина.

В общей сложности в проект «Криптотрейда» было инвестировано более 3 миллионов долларов, утверждал Снижко.

Finstore

В конце 2019 года Банк БелВЭБ (дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси) запустил криптоплатформу Finstore, которая токенизирует активы белорусских предприятий в виде долговых инструментов. В числе первопроходцев оказались Минский автозавод, «Белвест», «Чистый берег». Планировалось, что к концу 2020 года объем размещения на криптоплатформе составит не менее 20 млн долларов.

Проект поддержал председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский. Управляющим директором Finstore стал Дмитрий Шедко . Экс-посол Беларуси в Китае и экс-советник президента Беларуси Кирилл Рудый вошел в состав совета директоров оператора Finstore. Матюшевский, будучи первым вице-премьером, а Шедко — первым замминистра связи, значились в числе сторонников принятия декрета № 8.

Free2ex

В апреле 2020 года компания «Пиксель Интернет» вошла в ПВТ с проектом криптобиржи Free2ex. Ранее эта фирма развивала онлайн-магазин по продаже бытовой техники и электроники. «Пиксель Интернет» на 100% принадлежит кипрскому офшору Refiral Ltd.

«Free2ex разрабатывается командой из 50 экспертов с 15-летним опытом работы над FinTech-продуктами, а также банковском и биржевом секторе, в продуктовом IT», — отмечал CEO Free2ex Артем Стрельченок. До этого он работал на руководящих должностях в «Атлант-М», МТБанке, «Зубр Капитале» и «Софт Клубе».

Ранее сообщалось, что за группой компаний «Пиксель» стояли бывшие топ-менеджеры «Атлант-М».

Whitebird

Сервис по обмену криптовалют Whitebird начал работу 13 ноября 2020 года в Беларуси. С его помощью пользователи смогут приобретать и обменивать биткоины на белорусские и российские рубли, доллары, евро в режиме реального времени. На данном этапе сервис доступен для граждан Беларуси и России — держателей платежных карт Visa. В перспективе список стран будет расширяться. Также планируется расширить перечень криптовалют, доступных к обмену. В частности, эфириум, лайткоин.

Партнером Whitebird стал Беларусбанк — владельцы карт банка смогут приобретать и продавать криптовалюту по курсу с более низкой комиссией. Запуск сервиса по обмену криптовалют — часть программы цифровой трансформации банка.

В 2019 году в новый сервис инвестировала группа компаний «Конте СПА» братьев Байко. Вложения в проект превысили 1 млн долларов.