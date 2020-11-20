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Кто из крупных белорусских бизнесменов вложился в крипту
20.11.2020 10:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Криптобизнес в Беларуси легализовали в 2017 году в рамках Парка высоких технологий декретом президента № 8 «О развитии цифровой экономики». Документы, регламентирующие деятельность криптобирж, появились через год. Кто из крупных белорусских бизнесменов решил вложиться в операции с токенами?
Currency
Первым криптопроектом в ПВТ в начале 2019 года
Проект позволяет обменивать обычные деньги на криптовалюты. На бирже также торгуются токенизированные активы на сырье, акции крупных компаний и индексы, привязанные к базовой их рыночной стоимости.
Технологическим партнером криптобиржи стал Capital.com, в который ранее семья Гуцериевых и Прокопеня
В 2020 году Саид Гуцериев расширил финансовый бизнес,
iExchange
Вскоре после Currency была
Другими учредителями стали директор компании «ЗападТрансэкспедиция» Людмила Неронская и представитель белорусского турбизнеса Наталья Шарепо. Директором «Криптотрейда» назначили выходца из российского Сбербанка Максима Абдуллина.
В общей сложности в проект «Криптотрейда» было инвестировано более 3 миллионов долларов, утверждал Снижко.
Finstore
В конце 2019 года Банк БелВЭБ (дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси)
Проект поддержал председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский. Управляющим директором Finstore стал
Free2ex
В апреле 2020 года компания «Пиксель Интернет» вошла в ПВТ с проектом криптобиржи Free2ex. Ранее эта фирма развивала онлайн-магазин по продаже бытовой техники и электроники. «Пиксель Интернет» на 100% принадлежит кипрскому офшору Refiral Ltd.
«Free2ex разрабатывается командой из 50 экспертов с 15-летним опытом работы над FinTech-продуктами, а также банковском и биржевом секторе, в продуктовом IT», —
Ранее сообщалось, что за группой компаний «Пиксель» стояли бывшие топ-менеджеры «Атлант-М».
Whitebird
Сервис по обмену криптовалют Whitebird начал работу 13 ноября 2020 года в Беларуси. С его помощью пользователи смогут приобретать и обменивать биткоины на белорусские и российские рубли, доллары, евро в режиме реального времени. На данном этапе сервис доступен для граждан Беларуси и России — держателей платежных карт Visa. В перспективе список стран будет расширяться. Также планируется расширить перечень криптовалют, доступных к обмену. В частности, эфириум, лайткоин.
Партнером Whitebird стал Беларусбанк — владельцы карт банка смогут приобретать и продавать криптовалюту по курсу с более низкой комиссией. Запуск сервиса по обмену криптовалют — часть программы цифровой трансформации банка.
В 2019 году в новый сервис инвестировала группа компаний «Конте СПА» братьев Байко. Вложения в проект превысили 1 млн долларов.
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Криптобизнес в Беларуси легализовали в 2017 году в рамках Парка высоких технологий декретом президента № 8 «О развитии цифровой экономики».
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