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Все, что нужно знать о покраске стен в квартире. Re: МОНТ

20.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы думаете, что покраска занимает максимум полчаса, и стены становятся как новые, нам придется вас разочаровать. Окрашивание поверхности – работа, не лишенная нюансов: процесс может затянуться из-за неправильно выбранной краски, валика или не вовремя нанесенного слоя. А еще значение имеет время дня, в которое вы берете в руки инструмент. Тренировки, конечно, лучший способ достичь успеха, но мы рекомендуем избегать чужих ошибок и расскажем как в нашем проекте Re: MОНТ.

Все, что нужно знать о покраске стен в квартире. Re: МОНТ

Преимуществ у отделки стен краской много, и главное — это можно сделать довольно быстро и самостоятельно. Однако крашеные стены имеют несколько минусов: во-первых, неровные поверхности могут испортить весь дизайн, поэтому нужно обязательно тщательно их выравнивать еще до отделки. А во-вторых, чтобы сменить цвет, придется снять старый слой краски.

В строительном магазине легко растеряться от обилия видов краски. На самом деле сделать выбор не так сложно, нужно только знать, для каких целей и для отделки какого материала вы выбираете краску. Давайте вместе разбираться, какие бывают виды краски и какие шаги следует соблюдать при покраске стен.

Все, что нужно знать о покраске стен в квартире. Re: МОНТ

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0:00 – что было в прошлой серии?

1:22 – что нужно знать о покраске стен в квартире?

9:42 – зачем приглашать для покраски стен художника?

14:28 – первый «косяк» в ванной.

17:10 – как принять у подрядчика покрашенные стены?

22:50 – какие проблемы возникли у собственников с заказом мебели?

28:56 – что будет в следующей серии?

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Теги: Минск
 
 
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