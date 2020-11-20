Все, что нужно знать о покраске стен в квартире. Re: МОНТ

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Если вы думаете, что покраска занимает максимум полчаса, и стены становятся как новые, нам придется вас разочаровать. Окрашивание поверхности – работа, не лишенная нюансов: процесс может затянуться из-за неправильно выбранной краски, валика или не вовремя нанесенного слоя. А еще значение имеет время дня, в которое вы берете в руки инструмент. Тренировки, конечно, лучший способ достичь успеха, но мы рекомендуем избегать чужих ошибок и расскажем как в нашем проекте Re: MОНТ.

Преимуществ у отделки стен краской много, и главное — это можно сделать довольно быстро и самостоятельно. Однако крашеные стены имеют несколько минусов: во-первых, неровные поверхности могут испортить весь дизайн, поэтому нужно обязательно тщательно их выравнивать еще до отделки. А во-вторых, чтобы сменить цвет, придется снять старый слой краски. В строительном магазине легко растеряться от обилия видов краски. На самом деле сделать выбор не так сложно, нужно только знать, для каких целей и для отделки какого материала вы выбираете краску. Давайте вместе разбираться, какие бывают виды краски и какие шаги следует соблюдать при покраске стен.