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"Роснефть" и Shell закупили белорусскую нефть

20.11.2020 15:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. В ноябре подведены итоги тендера компании "Белоруснефть" на 1,66 млн тонн нефти по трубопроводу "Дружба" в будущем году, сообщает Группа Argus Media.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Как стало известно аналитикам агентства, победителями стали два акционера НПЗ в немецком Шведте — "Роснефть" (доля — 54,17%) и Shell (37,5%). В текущем году все сырье белорусской компании напрямую получает "Роснефть". В прошлом году победителем тендера было дочернее подразделение Rosneft Trading, но в 2020 оно оказалось под санкциями США.

"Shell впервые стал победителем тендера "Белоруснефти". По мнению участников рынка, компания могла заинтересоваться объемами поставщика с целью укрепить свои позиции на текущих переговорах с российскими производителями о поставках Юралс по "Дружбе" в 2021 году", - пишет Argus Media.

Эксперты отрасли предполагают, что российские компании будут стараться повысить цену на сырье с отгрузкой в 2021 году, потому что рентабельность поставок Urals выросла после того, как подешевел морской фрахт.

В объективно сложившихся условиях "Белоруснефть" не может отправлять собственное сырье на экспорт морским транспортом, поэтому его цена, вероятно, окажется ниже, чем в России.

"В январе — октябре отгрузки сырья "Белоруснефти" на НПЗ в Шведте сократились на 440 тысяч тонн относительно аналогичного периода прошлого года, до 932 тысяч тонн", - констатировали в Argus Media.

В первом квартале 2020 года поставки белорусской нефти на НПЗ в Германии прервались, потому что весь объем черного золота стали перерабатывать на заводах в Новополоцке и Мозыре в виду отсутствия традиционного сырья из России.

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Теги: Минск
 
 
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Поставки черного золота из Беларуси по магистральному трубопроводу "Дружба" на НПЗ в Германии в этом году сократились, в том числе, после срыва снабжения...
 
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